Cinco bares tradicionales del centro de Sevilla a los que van los propios sevillanos

Viajar a una ciudad implica, en la mayoría de casos, querer conocer de cerca su gastronomía. En el caso de Sevilla esta es muy variada y se caracteriza por ir desde los guisos más tradicionales hasta el pescado frito, todo ello servido en el ya conocido formato tapa, tan propio de Andalucía.

A la hora de buscar dónde comer en el centro de la hispalense es posible que una de las dudas que surjan es de si se trata de un sitio pensado para captar a turistas o es un establecimiento al que también van los lugareños y se puede, además de comer bien, disfrutar de un ambiente muy propio de la ciudad. Aquí te dejamos cinco bares en el centro de Sevilla a los que también acuden los sevillanos y sevillanas para disfrutar de su tapeo.

El Picoteo

Ubicado en pleno centro de Sevilla, en la calle Albareda, junto a Plaza Nueva, se encuentra este bar con comida tradicional en formato tapa y ración en el que se puede comer bien por menos de 20 euros por comensal.

Entre sus tapas más populares se encuentra el solomillo en salsa mozárabe, la berenjena frita con salmorejo o el bacalao gratinado con salsa de tomate. Durante la Cuaresma también hacen torrijas con miel. El establecimiento cuenta con varias plantas y cada una de ellas dispone de algunas mesas bajas perfectas para comer en grandes grupos si se desea.

Casa Ricardo

Famoso por sus croquetas de jamón o de bacalao en tiempos de Cuaresma, este bar ubicado en la calle Hernán Cortés, cerca de la Alameda de Hércules, sirve todo tipo de tapas tradicionales y propias de la gastronomía andaluza, como espinacas con garbanzos, salmorejo o atún con gulas al ajillo y alioli de albahaca, una combinación original que une varios sabores de la tierra. Si bien es posible que haya turistas en su local, también habrá muchas personas de Sevilla disfrutando de la cerveza fría y de las tapas.

Casa Vizcaíno

Casa Vizcaíno es uno de los clásicos de Sevilla. Ubicado en la calle Feria, este establecimiento ha conseguido mantener su clientela y el ambiente de siempre aunque sea un lugar atractivo para turistas. En este bar se puede disfrutar de una cerveza bien fría y de un tapeo sencillo y tradicional de pie en su barra o en la puerta del establecimiento, donde se reúnen decenas de personas para disfrutar del mejor ambiente. En temporada cuentan con salmorejo y vasos de gazpacho.

Casa Morales

Ubicado en la calle García de Vinuesa, este bar es famoso en la ciudad por el aspecto de su establecimiento, ya que abrió hace 75 años como bodega en la ciudad. En la actualidad sirven tapas típicas del recetario andaluz como albóndigas en salsa, carrillada ibérica, pavía de bacalao, riñones al Jerez o guiso de patatas con chocos. Este bar es uno de los más emblemáticos de Sevilla. Tan es así que por él se han dejado ver algunos personajes famosos como Rosalía. Sin embargo, no ha perdido su esencia de siempre y su clientela sigue siendo eminentemente sevillana.

Donald

Muy cerca de la plaza de la Magdalena, en la calle Canalejas, se encuentra el restaurante Donald, con más de 50 años de recorrido. En él se pueden comer pavías de bacalao, pescado frito variado, ensaladilla rusa, solomillo al whisky, huevos rellenos, torrijas en tiempos de Cuaresma o albóndigas en salsa. Es una opción que no defrauda a nadie.