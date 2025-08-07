El famoso bar de Osuna en el que se tapea muy bien, en cantidad y con precios de hace años

Casa Curro abrió sus puertas a finales de los años 90 de la mano de Teresa Giménez y Francisco Macías, un matrimonio que decidió poner en marcha un bar con una amplia variedad de tapas, todas ellas de gran calidad y muy propias de la gastronomía andaluza, aunque con ciertas innovaciones en muchos de sus platos. Este negocio llegaba tras el éxito de su primer establecimiento, ubicado a pocos metros y conocido como Currito Chico.

El secreto de su éxito ha radicado en que han sido capaces de ofrecer casi 200 tapas y montaditos de gran calidad, elaboradas con mucho cariño y respetando los precios de antes, por lo que es posible comer muy bien por menos de 15 euros por persona. A pesar de que este bar siempre ha sido conocido entre los sevillanos y sevillanas, adquirieron fama nacional en el año 2014 después de que empezaran a ponerle a sus platos los nombres de los personajes de Juego de Tronos, serie con la que Osuna ha estado muy vinculada ya que fue uno de los enclaves en los que se rodó la producción.

La carta de Casa Curro

En este establecimiento ursaonense cuenta, en su carta, con una amplia variedad de tapas desde los 3 euros entre las que hay hasta 14 tipos de montaditos (de jamón y queso viejo; de salmón, anchoa y alcaparra; de solomillo al whisky y patatas o de lomo al roquefort). También tienen diferentes tipos de verduras, por lo que es un sitio apto para personas veganas y vegetarianas, como alcachofas de temporada en salsa, pimientos del piquillo con salmón y gambas, calabacín relleno y croquetas de espinacas.

Pero si por algo destaca este sitio es por sus carnes y pescados, que también sirven en formato tapa. Se puede encontrar desde boquerones fritos hasta rosada al ajillo con jamón, mero con mermelada de limón, bacalao a la andaluza, presa ibérica a la plancha, lagrimitas de pollo, pechuga al paté, secreto ibérico con membrillo o crepes de serranito.

Además de las opciones habituales que se encuentran en la carta, en Casa Curro es interesante observar las múltiples pizarras que hay en sus paredes, en las que la oferta gastronómica varía según el día y el género del que dispongan. Además de esto tienen variedad de vinos y cervezas.

Casa Curro se encuentra en la Plaza Salitre, número 5, en el municipio sevillano de Osuna. El establecimiento cuenta con un amplio salón interior con una decoración clásica y sencilla, con varios motivos religiosos propios de la Semana Santa que se pueden encontrar en sus paredes y con un aspecto de bar de los de siempre. También cuenta con terraza y salón privado, por lo que es el lugar perfecto para darse un buen festín, especialmente los días de frío.

El restaurante abre los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, de 12:00 a 01:00 horas. Los lunes y jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal. Este bar es, sin duda, una parada obligatoria si se está de visita en Osuna, una de las ciudades con mayor valor patrimonial y belleza de toda la provincia de Sevilla.