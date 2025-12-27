2026: ¿El año de las compañías medianas y pequeñas?

Las bolsas europeas han estado lideradas en 2025 por los sectores financiero y eléctrico, favoreciendo a los índices de grandes compañías. En 2026 el foco podría desplazarse hacia una recuperación más amplia y cíclica, en la que resultarían ganadores los índices y fondos de empresas medianas y pequeñas.

El entorno macroeconómico se torna más propicio. El giro fiscal de Alemania impulsará las infraestructuras y la industria; la relajación de las condiciones de financiación reduce el coste del capital y propicia mayores inversiones; algunos segmentos de consumo discrecional como el automóvil muestran señales de normalización; y el abaratamiento de la energía mejora márgenes y renta disponible.

Los índices Europe Stoxx de medianas y de pequeñas compañías reflejan ese mayor sesgo cíclico, con un peso superior en industriales, consumo discrecional, materiales e inmobiliario, frente al perfil más financiero y defensivo del de las grandes. Además, cotizan con cierto descuento (PER 14,0x y 13,3x respectivamente frente a 14,9x) y ofrecen un dividendo algo mayor.

El catalizador puede ser un resurgir de las operaciones corporativas. Una mayor visibilidad económica, financiera y geopolítica debería de multiplicar las OPAs, salidas a bolsa, fusiones y adquisiciones, entorno propicio para las mid & small caps.