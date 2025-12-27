Sábado 27 de diciembre por todo el día y justamente hoy se cumple el mes de un instante que removió los cimientos del Betis y que acongojó a toda su clientela. Era el minuto dos del Betis-Utrecht perteneciente a la primera fase de la Liga Europa y en ese instante caía sobre el beticismo un tsunami de pesadumbre y malas perspectivas. En ese minuto dos, la colisión entre Isco y Amrabat dejaba en silencio la Cartuja y sumía al beticismo en un estado rayano en la depresión más profunda.

Tres días después se anunciaba ese partido de partidos que es el derbi y de una tacada se quedaba el Betis sin dos futbolistas fundamentales. ¿Los dos más fundamentales del plantel? Lo cierto es que en aquel momento se pensaba que sí, que Isco y Amrabat eran irreemplazables, sobre todo el malagueño, pero tres días después llegó el paliativo para el mal momento anímico con los goles de Fornals y Altimira que le daban el triunfo al Betis en Nervión.

Y con el lunar de la derrota ante el Barça, la vida fue discurriendo placenteramente con el alivio de que Pellegrini tiene a su mando un grupo excelente de futbolistas que él sabe manejar a la perfección. Un lustro largo ya en el banquillo bético nadie duda de que el chileno ha compuesto un equipo de autor en el que todos sus activos dan una nota altísima para llegar a la conclusión de que el equipo funciona juegue quien juegue. Y aunque duelen las ausencias, cierto es que un mes después ni rastro de aquella depresión.