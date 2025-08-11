Casa Robles, historia y carta del restaurante sevillano que acaba de recibir el distintivo de 'establecimiento emblemático'

Hace apenas unas semanas el Ayuntamiento de Sevilla daba a conocer el nombre de los siete nuevos establecimientos que este año recibían en distintivo de 'emblemáticos' en la ciudad hispalense. Estos son una bodega, una relojería, una tienda de artesanía, un hotel y tres establecimientos hosteleros, entre los que se encuentra Casa Robles, uno de los restaurantes más conocidos por los sevillanos y sevillanas que abrió sus puertas hace más de 70 años en la ciudad.

La característica que este tipo de negocios ha de compartir para que reciban el sello de 'emblemáticos' es que lleven más de 40 años de actividad ininterrumpida en la ciudad y que, además, desarrollen alguna actividad singular (como sucede con el caso de los artesanos y artesanas) o estén ubicados en un establecimiento que contengan elementos con valor histórico o patrimonial protegido expresamente o destacable.

Historia de Casa Robles

Casa Robles abrió sus puertas como bodega en el año 1954, hace ahora más de 70 años, en la sevillana calle Álvarez Quintero, de la mano de Juan Robles y su padre, quienes decidieron crear un punto de venta de vinos de Villalba del Alcor (Huelva) y de productos autóctonos. Estos vinos pertenecían, en gran medida, a la propia familia, ya que disponía de algunas tierras en la localidad onubense.

Antes de esto el padre de Juan Robles, Pedro Robles, y había abierto una taberna en la Puerta Osario en el año 1935 que procedían de su bodega y en la que vendía mostos, aguardientes y vino blanco. Casi 20 años después conseguirían abrir su segunda bodega en el lugar que hoy ocupa, en un sitio mucho más céntrico y con mejores expectativas futuras.

Al poco tiempo este segundo negocio se acabaría transformando en un establecimiento hostelero con comidas propias de la tierra de una calidad indiscutible. Años más tarde se acabaría creando Robles Aljarafe, un restaurante y salón de celebraciones en Castilleja de la Cuesta que comparte la filosofía del establecimiento original. Hoy día, tras más de medio siglo de existencia, Casa Robles es un exponente de prestigio de la cocina andaluza, y especialmente de la sevillana.

La carta de Casa Robles

La carta de Casa Robles es un homenaje al producto. al origen y al sabor que perdura. Como ellos mismos sostienen, «cada plato nace del respeto a las raíces y se viste con una mirada contemporánea». Trabajan con materia prima de cercanía y de temporada entre la que hay gambas de Huelva, guisos de toda la vida y carnes y pescados que no dejan indiferente a nadie.

En Casa Robles se puede comer desde anchoas del Cantábrico hasta steak tartar de vaca Angus, foie a la plancha con manzana caramelizada, mango y rocas de Pedro Ximénez, ceviche de pescado del día, jamón ibérico puro de bellota al corte, langostinos medianos de Isla Cristina, cigala, ensalada de salmón ahumado, tomate, aguacate y mahonesa de cítricos, potaje de alubias de la Abuela Paquita, muslito de pato con crema de castañas, dorada a la plancha, parmentier de boniatos y salsa de tomates, arroz a la marinera o lomo de merluza confitada en aceite de carabineros napada con salsa holandesa de eneldo, entre otras muchas opciones de una categoría indiscutible.

Casa Robles abre todos los días de la semana desde las 12:30 horas hasta medianoche, a las 24:00 horas. Es recomendable realizar reserva previa para poder disfrutar de la experiencia en este nuevo Establecimiento Emblemático de la Ciudad de Sevilla.