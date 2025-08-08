El restaurante de Sevilla en el que «se come como en casa» según la Guía Repsol

Hace apenas un año, en 2024, abría sus puertas en Sevilla el restaurante Leartá, una apuesta gastronómica de la mano de cuatro amigos que, tras trabajar en varios restaurantes de renombre a lo largo y ancho de España, decidieron crear su propio espacio con una mirada diferente a la gastronomía que es única en la hispalense. En el año 2025 este restaurante recibía su primer Sol Repsol, una distinción otorgada por la famosa guía a restaurantes que destacan por su excelencia culinaria.

Leartá se define a sí mismo como «un lugar de encuentro entre oficios con arraigo andaluz, donde se reflexiona sobre el acento, las manos y las maneras». Tal y como explican en la Guía Repsol, el establecimiento está conformado por apenas cinco mesas repartidas por una pequeña sala que está separada de la cocina por unos cristales. Tras este espacio se encuentran Manuel Lachica (chef), Rita Llanes (chef), Eliel Varela (sumiller) y Rosana de la Cruz (maestra repostera).

La historia de Leartá

Leartá tiene sus orígenes, como explican desde la Guía Repsol, en Galicia, lugar en el que coincidieron los cuatro integrantes de Leartá (un andaluz, una catalana y dos venezolanos) para acabar ideando el negocio que los llevaría a crear su primer restaurante en Sevilla. Tal y como comentan en la entrevista, buscaban crear un espacio en el que pudieran estar en calma, lejos del estrés de la alta cocina de otros lugares en los que habían trabajado. Y es que estos cuatro socios tenían muy claro que querían que sus clientes, al entrar en Leartá «se sintieran como en casa», transmitiendo esa sensación que se tiene cuando se hace una comida con amigos o familia.

Una de las cosas que caracterizan a Leartá es que la materia prima proviene de productores locales y son de temporada, haciendo un guiño a la cocina, en este caso, andaluza, aunque con unos matices completamente nuevos y originales.

Su cocina

En Leartá elaboran un único menú degustación que puede variar según la disponibilidad del producto y la temporada. A fecha de agosto de 2025 el menú es el siguiente:

Aceitunas/ altramuces.

Lechuga/ oveja.

Sardina/ pan frito.

Huevo aliñado.

Tomate/ manteca/ mollete.

Pimiento rojo/ choco.

Melocotón/ pino/ salicornia.

Gamba blanca/ azahar.

Berenjena/ encurtidos.

Secreto ibérico/ almendra amarga.

Fresa/ ostión.

Regañá/ albedo/ adobo.

El precio de este menú degustación es de 78 euros con el IVA incluido y se puede regalar a través de la página web del restaurante. Además del menú en Leartá cuentan con una amplia variedad de vinos que hacen el maridaje perfecto con los diferentes platos que conforman el menú.

Leartá abre los lunes de 14:00 a 18:00 horas, los jueves de 21:00 a 23:00 horas, y los viernes, sábados y domingos, de 14:00 a 16:00 horas y de 21:00 a 23:00 horas. Los martes y miércoles el restaurante permanece cerrado por descanso del personal.