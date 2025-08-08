Donut del puchero, el original trampantojo de uno de los restaurantes más peculiares de Sevilla

No hay comida que mejor defina la gastronomía de Andalucía occidental que el plato de puchero con una rama de hierbabuena, un guiso que aunque se elabore en muchos lugares de España, solo en provincias como Sevilla, Huelva y Cádiz se hace de esta manera y se acompaña, además de con fideos, con arroz.

En la hispalense el puchero es ese plato que se asocia a la comida de las madres y abuelas o a las noches frías de feria, cuando en algunas casetas sirven un vaso de caldo caliente. Por eso no es de extrañar que en algunas casas de comidas de la ciudad este guiso aparezca en la carta, especialmente en otoño e invierno.

En el restaurante Cinema, ubicado en el municipio de Dos Hermanas, han querido ir un poco más allá y han creado una versión del tradicional puchero que se puede tomar también en verano, ya que lo han convertido en un donut.

Donut de puchero y otras tapas originales

A diferencia de lo que se pueda creer, el donut de puchero elaborado por Cinema no es un plato dulce y además, se sirve caliente. Aunque tenga el aspecto de una berlina tradicional, en realidad está preparado con todos los avíos que tiene un puchero y que hacen previamente en el restaurante, con carne de pollo y de ternera, tocino, patatas y algo de verduras. La mezcla completa se reboza y se fríe, dejando una rosquilla suave son sabor a puchero. Esta se termina de rematar con caldo texturizado, por lo que no hay ningún ingrediente dulce en la preparación. El donut de puchero se sirve junto a un vaso de caldo con hierbabuena y varios garbanzos crudos para decorar el plato, que sirven sobre una cesta.

Cuatro meses fueron los que tardaron los hermanos Andrés y Javier Gil Serrano en crear esta tapa hasta que les ha encajado el resultado, de manera que tuviera un sabor fidedigno y una textura perfecta. Este plato, en el que sirven un donut de tamaño ordinario, tiene un precio de 6.20 euros la unidad.

No es la primera vez que este restaurante se pone en boca de todos. Además de su peculiar decoración, que hace un guiño al mundo del pintor Salvador Dalí, hace ya un tiempo que se hicieron famosos por cómo presentaban sus platos: un tataki de atún en una barca que echaba humo o la torrija, servida en el interior de un capirote de Semana Santa. Además de esto también tienen platos curiosos como croquetas de patatas Jumpers, ensaladilla de camarones o gyozas de panceta y mango.

El Restaurante Cinema se encuentra en la Avenida 28 de febrero, número 48. Abre todos los días de la semana, de 13:30 a 16:30 horas y de 20:30 a 24:00 horas. El local cuenta con un amplio salón interior con varias mesas bajas y con una pequeña terraza cuando hace buen tiempo. Debido a su popularidad es aconsejable hacer reserva antes de acudir.