La cafetería de Pino Montano que recomiendan desde la mismísima Guía Repsol: "Donde el café de especialidad es el rey"

Apartada del centro histórico sevillano y del bullicio turístico de su casco antiguo se encuentra la Cafetería Bambú, un establecimiento de aspecto acogedor y con ambiente de barrio que se ha hecho con un Solete de la Guía Repsol, un reconocimiento que se le otorga a aquellos negocios que destacan por su autenticidad, espacio agradable y propuesta gastronómica atractiva, aunque no necesariamente sean restaurantes de alta cocina.

La Cafetería Bambú se encuentra en pleno barrio de Pino Montano, en la calle Parque de Grazalema, número 1 y si por algo es famosa es, además de por la calidad de su café, «donde es el rey», por sus inmejorables desayunos. Y es que tal y como destacan desde la Guía Repsol, los propietarios de este negocio, baristas ambos, fueron campeones de Andalucía de este arte en el año 2017, razón por la cual ofrecen café de especialidad con granos seleccionados que provienen de países como Kenia, Honduras, o Etiopía.

Su carta

En la Cafetería Bambú cuentan con un café inigualable y cuidadosamente servido que puede acompañar a un desayuno salado o a uno de los pasteles que tienen en sus vitrinas y que se sirven, sobre todo, a la hora de la merienda durante el curso escolar.

Entre sus desayunos destacan algunas tostadas tradicionales, como la de jamón, salmorejo y aceite, y otras más elaboradas, con ingredientes como rúcula, atún, queso fresco o incluso su tostada de yogur con rodajas de melocotón y un poco de granola, o la de pan de arándanos con aceite, tomate cherry, atún y orégano.

Además de tostadas, también cuentan con una considerable variedad de dulces y tartas, como la de queso al horno, brownie de chocolate y muchas más variedades. A estas opciones también se les puede añadir boles con muesli, algún batido de frutas, frappé late o una infusión, lo que hace que el abanico de posibilidades en este lugar sea muy amplio.

Cafetería Bambú abre todos los días de la semana, de lunes a domingo, desde las 08:00 hasta las 13:30 horas, en horario de verano. Durante el invierno también abre por las tardes. El establecimiento cuenta con salón interior en el que hay varias mesas bajas y con una amplia terraza perfecta para las mañanas de verano y para las tardes soleadas de otoño e invierno.

Su aspecto es el de una cafetería de las de siempre, pero sus desayunos elaborados, su inigualable café y los dulces que sirven lo convierten en un negocio único en pleno barrio de Pino Montano.