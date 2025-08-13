Los bares mejor valorados en el barrio de Cerro-Amate con tapas abundantes y buenos precios

La fama que tienen los barrios de Sevilla respecto al buen tapeo, con precios asequibles y platos contundentes en el mejor de los ambientes, es algo innegable. Zonas como Pino Montano, Polígono San Pablo o Hytasa son algunos de los lugares en los que es posible disfrutar de un buen desayuno, almuerzo o cena en una terraza, disfrutando del buen tiempo y la buena comida, alejados del bullicio del centro de la capital.

Entre todos los distritos que conforman la ciudad de Sevilla hoy hemos querido trasladarnos hasta Cerro-Amate para hablar de los bares mejor valorados por los clientes ( a fecha de agosto de 2025) en los que ni la comida ni el entorno defraudan:

El Rincón de Rocío

El Rincón de Rocío se encuentra en la Avenida Parque Amate, número 25, y cuenta con una puntuación en Google de 4,4 estrellas, con 538 reseñas. Se trata de un bar de tapas tradicional que cuenta con zona interior y una terraza perfecta para las noches de verano. Entre sus comidas tienen mero empanado, chipirones a la plancha, caracoles en temporada o colas de salmón a la plancha por lo que se trata de un lugar en el que se puede comer muy bien con el mejor ambiente de barrio. El Rincón de Rocío abre de martes a domingo, de 12:00 a 24:00 horas. Los lunes permanece cerrado por descanso del personal.

Bar Luis Miguel Barrero Castellano

El Bar Luis Miguel Barrero Castellano es uno de esos establecimientos de los de siempre en los que no falta la cerveza fría, una tapa sencilla y el mejor de los ambientes del barrio. Se encuentra en la Avenida Parque Amate, número 16, y cuenta con 4,3 estrellas sobre 5 en las valoraciones de Google, con 469 reseñas. Entre sus tapas se pueden encontrar brochetas, serranitos, montadito de pringá o espinacas con garbanzos, sin dejar atrás sus contundentes desayunos tradicionales. Abren de martes a sábado, de 07:00 a 14:00 horas y los domingos, de 07:00 a 16:00 horas. Los lunes permanecen cerrados.

Taberna Almazara

En la calle Afán de Ribera, número 177, se encuentra la Taberna Almazara, en el Cerro del Águila. Abrió sus puertas en el año 2011 y cuenta en la actualidad con una puntuación de 4,2 estrellas, con 1769 valoraciones en Google. A diferencia del resto de establecimientos este ofrece comidas algo más originales y en su local se celebran eventos y conciertos, creando un ambiente único. Entre sus platos encontramos ravioli de solomillo con queso de cabra y cebolla caramelizada, tataki de atún rojo, moussaka o presa ibérica a la brasa. El local cuenta con zona interior y con una terraza de grandes dimensiones y a pesar de que sus platos estén algo más elaborados, conservan el ambiente de barrio, cercano y familiar. Abren todos los días de la semana, de 12:30 a 16:00 horas y de 20:30 a 24:00 horas.

Bar Doble AA

Ubicado en la calle Juan Carvallo, número 10, se encuentra este establecimiento que cuenta con 4,5 estrellas sobre 5 en Google, con un total de 414 reseñas. Entre sus comidas tienen arroz negro con alioli, carnes a la brasa, tartar de atún, chipirones a la plancha, carrillada, lagrmitas de pollo con mayonesa de curry o solomillo al whisky. Ubicado en el corazón de Amate, este establecimiento cuenta con zona interior y terraza. Bar Doble AA abre todos los días de la semana de 07:30 a 24:00 horas.

El Soberao

El Soberao se encuentra en la calle Ocho de Marzo, número 27, cerca de Hytasa. Cuenta con 4,4 estrellas con 750 reseñas en Google. Este establecimiento es famoso por sus desayunos, con una interesante variedad de tostadas, y por sus sabrosas tapas, de toda la vida, entre las que hay patatas bravas, carne en salsa, o montaditos. Bar El Soberao cuenta con terraza y abre todos los días, de 07:00 a 24:00 horas.