Las galletas neoyorquinas más virales del momento abren nueva tienda en Castilleja de la Cuesta

Abuela Canalla, la famosa tienda especializada en la elaboración de tartas de queso y galletas rellenas al estilo New York Cookies, ha anunciado a través de sus redes sociales la apertura de cuatro nuevas tiendas repartidas por toda la provincia de Sevilla que prometen ser todo un éxito

Por el momento ya se ha podido confirmar que la inauguración más inminente tendrá lugar en el centro comercial Airesur, en el municipio de Castilleja de la Cuesta, que se producirá en apenas unos días. Tras esta primera apertura llegará una segunda en el centro comercial Los Alcores, en Alcalá de Guadaíra. Además de estas dos nuevas tiendas Abuela Canalla abrirá dos más en ubicaciones que aún no han querido confirmar, pero que pronto compartirán a través de sus perfiles en redes.

Con la inauguración de su nuevo local en Castilleja de la Cuesta desde Abuela Canalla pretenden «llegar a todo el Aljarafe sevillano», ya que el centro comercial Airesur es un punto de referencia de esta comarca. Por el momento Abuela Canalla cuenta con establecimientos en el centro comercial Los Arcos, en Sevilla, en Huelva centro y en los centros comerciales Holea Huelva y Punta Umbría.

Las galletas más virales del momento

Si hay algo que caracteriza a Abuela Canalla eso es, además de sus irresistibles tartas de queso de diferentes sabores y con distintos toppings, sus New York Cookies, o lo que es lo mismo, su particular versión de las galletas rellenas más populares en redes sociales actualmente. Se trata de una elaboración crujiente por fuera y suave por dentro que contemplan diferentes sabores y que son toda una explosión de sensaciones cuando se prueban. Existen varios tipos de galletas, al igual que de tartas de queso, que se pueden adquirir tanto en las tiendas físicas de la cadena como a través de su página web, haciendo un pedido a domicilio.

Las cookies al estilo de Nueva York o New York Cookies son un tipo de galleta de gran tamaño que están rellenas de pepitas de chocolate y que se caracterizan por ser muy tiernas por dentro. Su invención se atribuye a la pastelería Levain Bakery de Manhattan y desde su creación han sido todo un éxito, especialmente en redes sociales. Tan es así que no han tardado en hacer la particular versión de estas cookies alrededor del mundo.