La taberna de Sevilla en la que elaboran unos guisos "igual que los que hacía mi abuela"

En pleno centro de Sevilla, en la Plaza de Zurbarán, muy cerca de las Setas de la Encarnación, se encuentra Taberna Zurbarán, un establecimiento hostelero con aires de siempre, guisos de toda la vida y un ambiente relajado en el que han cuidado hasta el más mínimo detalle de su decoración para evocar las tabernas de antaño.

Las comidas de Taberna Zurbarán

Si hay algo que caracteriza a este negocio es que en él sirven las comidas de siempre, esos guisos que hacen las madres y abuelas en Andalucía y que no pasan de moda. Entre sus opciones se puede encontrar opciones frías como zanahorias aliñadas con comino y orégano, huevos rellenos de atún, anchoas y alcaparras o papas aliñás, ensalada de tomates y pez espada ahumado, otras más típicas de Sevilla como el solomillo al whisky, preparado de una manera muy cuidadosa, chuletillas de conejo con salsa española, su demandada tortilla de patatas, canapé de pechuga de codorniz y pimientos confitados o pavía de bacalao. Además de sus comidas diarias, también elaboran postres caseros como flan de huevo o Tarta de Santiago.

Pero si hay algo que nunca falla en Taberna Zurbarán son sus guisos. Los hay de espinacas con garbanzos, carne con tomate, menudo, albóndigas, socarrat de conejo y un largo etcétera de platos tradicionales. También cuentan con diferentes tipos de montaditos y algunos fuera de carta que anuncian en una gran pizarra. Y es que, tal y como ellos mismos expresan desde su cuenta en redes sociales, en Zurbarán cocinan como siempre y sin prisas, «comida como la que hacía mi abuela, la de toda la vida».

Taberna Zurbarán cuenta con un salón interior y con una terraza en la que hay varias mesas bajas de madera, al más puro estilo de las tabernas de siempre. El establecimiento abre todos los días de la semana de 13:00 a 16:00 horas y de 20:30 a 23:30 horas. Cuenta con una puntuación en Google de 4,1 estrellas sobre 5, con más de 700 reseñas.

Taberna Zurbarán es el sitio perfecto para saborear la comida más propia de nuestra tierra en un lugar céntrico y un entorno inigualable acompañado de una cerveza bien fría o un buen vino, un plan perfecto para el tapeo de mediodía de otoño o las noches de verano.