El bar de Sevilla que sorprende a una influencer gastronómica: "Ha sido la mejor torrija que me he comido en mi vida"

En pleno centro de Sevilla, en la Plaza de la Alfalfa, se encuentra La Escaloná, un restaurante que pertenece al grupo Lima Sorda en el que se cuida al detalle la calidad de sus comidas y el servicio que ofrecen a su clientela. En este establecimiento hacen acopio de las recetas mediterráneas más tradicionales para combinarlas con ingredientes, sabores y técnicas más vanguardistas que dan como resultado unos platos diferentes y a precios competitivos en el Casco Antiguo de la ciudad.

Tan es así que la creadora de contenidos gastronómicos Mimi, del perfil en redes sociales @comoconmimi, no ha tardado en acudir para probar algunas de sus recomendaciones, y el resultado ha sido todo un éxito.

Su carta

En La Escaloná cuentan con una amplia carta tanto de tapas como de platos para todos los gustos en la que tienen opciones más tradicionales y otras algo vanguardistas, pero todas ellas muy cuidadas. Entre las sugerencias del chef se puede encontrar el pulpo braseado con parmentier o corvina a la plancha con salteado de verduras de temporada. A estas opciones se añaden tapas y platos como patatas bravas, ensaladilla de gambas al ajillo, uno de los platos degustados por Mimi y que, como explica, se hace con un guiso de gambas al ajillo elaborado aparte, lo que aporta mucha intensidad de sabor a la tapa.

También tienen rigatonne al pesto con crumble de nueces, queso de cabra y tomate seco, tataki de atún rojo con alga wakame, risotto de boletus y setas, croquetas caseras o lomo de bacalao gratinado con muselina de ajo tostado sobre fritada de tomate casero (este último plato solo se sirve en formato ración).

En La Escaloná también cuidan las comidas más dulces, por eso cuentan con un surtido de postres caseros entre los que hay coulant de chocolate belga con helado de pistacho, tarta de manzana con helado de vainilla o tarta de queso payoyo al horno. Pero si hay algo que sorprende a esta creadora de contenidos sevillana es su torrija de La Escaloná, de la que asegura que «se puede colocar en la mejor que se ha comido en Sevilla». Esta está hecha con pan brioche y se acompaña de helado de Madagascar.

Tal y como expresa Mimi en su vídeo, La Escaloná es un sitio perfecto en el centro de Sevilla para ir a comer en familia o con amigos «y disfrutar de una buena comida».

La Escaloná se encuentra en la céntrica Plaza de la Alfalfa, en el número 12. El establecimiento cuenta tanto con salón interior como con una terraza en la que hay varias mesas bajas que dan a la plaza. La parte interior se divide en dos niveles, uno de mesas altas, ubicado abajo, y otra con mesas bajas en la planta superior. Abren todos los días de la semana desde las 12:00 hasta las 24:00 horas, por lo que se puede tanto almorzar como cenar en su local.