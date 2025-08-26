¿Sabías que la quesería más antigua de Andalucía nació en un pueblo de Sevilla y hoy tiene fama nacional?

En el pueblo sevillano de Castilleja del Campo, a algo más de media hora en coche desde la capital, se encuentra una de las fábricas de queso más conocidas no solo en la provincia sino en toda Andalucía: la de Los Vázquez, un negocio que comenzó su andadura en este municipio hace más de 50 años y que hoy día ha logrado reunir fama a nivel nacional.

Su historia

Aunque la quesería de Los Vázquez nace en la década de los 70, su historia comienza en el año 1927, cuando nace Ángel Vázquez en el seno de una familia humilde y trabajadora que tenía interés en los negocios, algo que lo estimularía a Ángel desde bien pequeño. Cuando este se hizo adulto conoció a Carmen, quien fue su mujer, y así formarían la familia Vázquez.

Sus primeras andaduras en el mundo laboral comenzarían en la panadería del padre de Carmen, pero no sería hasta 1960 cuando Ángel se plantearía elaborar quesos artesanalmente después de verse con una piara de cabras con la que le habían pagado una deuda que le debían. Durante años Ángel se embarcó en el proyecto de buscar la manera de afinar la producción y la calidad de sus productos y ya en 1972, tras una década tratando de mejorar su negocio, se consigue registrar la marca Quesos Los Vázquez, convirtiéndose así en la primera quesería de Andalucía.

Hoy, casi 50 años más tarde, siguen trabajando con el mismo entusiasmo y esfuerzo que su fundador para llevar sus mejores creaciones a las mesas de los hogares andaluces.

Quesos de gran calidad

Los Vázquez se ha caracterizado, originalmente, por la elaboración de queso fresco artesano aunque en la actualidad cuentan con múltiples variedades, algunas de las cuales le han valido importantes reconocimientos, como el galardón 'Turismo Industrial Provincia de Sevilla', en su edición 2016, Industria Viva.

Los quesos de Los Vázquez tienen la particularidad de hacerse de manera completamente ecológica, sin aditivos ni conservantes químicos. Esta quesería familiar, que en 2022 cumplió 50 años, ha sabido combinar tradición e innovación para ofrecer en la actualidad una amplia gama de productos, más allá de su queso estrella, convirtiéndose en uno de los negocios de mayor proyección y mejores referencias del territorio.

Entre sus productos cuentan con quesos de diferente tipo, desde los frescos hasta las cremas de queso de diferente tipo, los de cabra puros, los del abuelo, el viejo de oveja e incluso quesos sin sal o sin lactosa, para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos. También elaboran postres caseros, entre los que destacan sus famosas natillas o su arroz con leche. Estos productos se pueden adquirir tanto en supermercados y tiendas pequeñas como a través de su página web.