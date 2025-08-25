Platos increíbles y un enorme jardín con juegos infantiles en este singular restaurante a media hora de Sevilla

Si hay un establecimiento ideal para ir con niños en un entorno único y seguro ese es el restaurante Bambú, ubicado en el pueblo aljarafeño de Espartinas, a solo media hora de Sevilla en coche.

Situado en el Parque del Sol, este negocio se ha levantado en una finca de 1000 metros cuadrados en la que no solo hay multitud de mesas repartidas tanto en la zona exterior como interior de su local, sino que además cuenta con una amplia zona dedicada a los más pequeños en la que hay plataformas hinchables, una cama inflable de colores para saltar, toboganes, columpios, una gran tirolina y una cancha de baloncesto. También cuentan con máquinas de ejercicios para adultos y hasta una máquina de palomitas.

Una carta muy peculiar

La carta de Bambú cuenta con opciones tradicionales y con otras preparaciones con un toque más vanguardista e incluso propio de otros lugares del mundo, pero todos sus platos están sumamente cuidados y con una elaboración lenta. En su carta se pueden encontrar hasta cinco tipos de opciones para comer:

Para picar

Para comenzar abriendo boca aconsejan los taquitos de salchichón ibérico trufado, la tabla de quesos, en la que hay curado de cabra, curado, ceniza y azul, o la ensaladilla clásica de atún con emulsión de aceitunas y huevas de salmón.

Para compartir

En Restaurante Bambú recomiendas, entre sus opciones para compartir, la tosta de atún trufado, la ensalada de burrata fresca, tomates cherrys asados y pesto de cacahuete, el pollo Panko en salsa de miel y mostaza, las croquetas de txuleta vasca, o la morcilla de arroz con piquillos caramelizados, entre otras opciones como los buñuelos de parmesano o las patatas bravioli.

Para comer con las manos

En este caso en Bambú sugieren la mini cheese burger o el perrito caliente, la tortillita de camarón y guacamole o el burrito de carrillera, maíz y cebolla morada. También tienen pepito de pulled pork, coleslaw y salsa cheesy, elaborada con queso.

Para rematar

En este caso tienen opciones como lomo de bacalao gratinado, salsa escalibada al carbón y refrito de ajos, milanesa de tenera, huevo, trrufa y parmesano, costina de ternera a 65º o pulpo asado al carbón, uno de los productos estrella de este establecimiento.

Para endulzar

Entre sus postres cuentan con creppe de chocolate con helado de Baileys, tarta de queso y frutos rojos, torrija de brioche con helado de leche merengada o tartaleta de leche, cacao, avellanas y azúcar. También cuentan con una amplia selección de vinos perfectos para acompañar a cada una de las comidas.

Además de funcionar como restaurante de manera habitual, en Bambú también es posible celebrar eventos privados tales como bodas, comuniones, bautizos, confirmaciones o cumpleaños, comidas de empresa o cenas de fin de curso. Para ello se puede elegir entre varios menús, con plato principal o de tipo cocktail y al que se pueden añadir extras como recena de montaditos, surtido de sushis o buffet de quesos, entre otros.

A fecha de agosto de 2025, Restaurante Bambú abre de lunes a jueves, de 19:00 a 02:00 horas, y los viernes, sábados y domingos de 13:00 a 17:00 horas y de 19:00 a 02:00 horas. Está ubicado en la zona de Parque del Sol, en Espartinas, y en su local cuentan con opciones vegetarianas y, en ocasiones, música en directo.