Estas son las comidas típicas que no puedes perderte de los pueblos de Sevilla

Las espinacas con garbanzos, las pavías de bacalao, el solomillo al whisky... No es difícil dar con los platos que son propios de la gastronomía sevillana y que se tienen que pedir si se está de visita por la ciudad. Pero, ¿qué sucede con la provincia? ¿Cuál es el alimento que mejor define a la gastronomía de sus pueblos? ¿Y qué hay de esos dulces que son los más populares de alguna localidad?

En la provincia de Sevilla la cocina es el resultado del paso de los años y de una mezcla de culturas: romana, andalusí, judía, colonial y americana. De todas las opciones hay algo que es definitorio del buen comer en la región: la tapa. Pero más allá de esto hay algunos vinos, dulces, y productos que son propios de un municipio concreto y que no se deben dejar de probar si se quiere conocer de primera mano la gastronomía más auténtica de los pueblos de Sevilla.

Lo más típico de los pueblos

No hay quien niegue que la zona del Aljarafe es famosa por los asadores de carne y por su mosto, que en esta zona de Sevilla lleva alcohol, ya que tiene una fermentación más larga. Pueblos como Umbrete o Bollullos de la Mitación son perfectos para degustar este vino nuevo desde comienzos de octubre. Cerca de estos municipios también se puede disfrutar de una tapa de queso de cabra, vaca u oveja en lugares como Castilleja del Campo o Espartinas.

También en el Aljarafe, pero ya en la zona de las marismas, uno de los cultivos más famosos de la zona es el arroz, que se siembra allí mismo. Esto ha dado lugar a que pueblos como La Puebla del Río o Isla Mayor sean conocidos por preparar arroz con liebre o pato, algo muy típico de esta comarca de Sevilla.

Del pueblo de Coria del Río, con un pasado muy peculiar vinculado al país nipón, destacan los albures, un pescado muy típico de la zona que habita en el río Guadalquivir y que suele servirse en adobo.

Ya en la zona de la Campiña, concretamente en Morón de la Frontera, son famosas sus aceitunas mientras que en la zona de la Sierra Norte destacan nuevamente las carnes, los productos ibéricos y las setas. De Los Palacios y Villafranca no se puede dejar de hablar de sus tomates y, en consecuencia, uno de los platos estrella de toda la provincia que se hace cuando aprieta el calor es el gazpacho.

En la vega del Guadalquivir es famosa la naranja, con la que se preparan mermeladas y confituras que se consumen en las mejores mesas del mundo. Y no se puede hablar de pan sin mencionar al municipio de Alcalá de Guadaira, popularmente llamada Alcalá de los Panaderos. A principios del siglo XX caravanas de burros acompañaban a estos al reparto a la capital. De aquí también son famosas las regañás, una especie de torta de pan muy dura. Su origen guarda relación con el viaje de Cristóbal Colón a América.

Y como base de toda la cocina sevillana no se podía quedar atrás el aceite de oliva, el aceite de oliva, que se prepara en la ciudad de Estepa y que es clave de la dieta mediterránea. De aquí también son famosos los mantecados y polvorones. Y hablando de dulces, uno de los grandes iconos de la gastronomía sevillana son las tortas de Inés Rosales, de Castilleja de la Cuesta. Se puede rematar siempre la faena con un poco de licor de Cazalla de la Sierra.