El Salón del Caballo vuelve a Sevilla en 2025: cuándo se celebra y cómo adquirir las entradas

Un año más, el Salon Internacional del Caballo (SICAB) vuelve a la ciudad de Sevilla para conmemorar a la Pura Raza Española a través de su evento anual, que este año celebra su 35 edición en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes). Del 18 al 23 de noviembre este espacio acogerá el Salón Internacional del Caballo, SICAB 2025, sede del Campeonato del Mundo del Caballo de Pura Raza Española y las Finales de las Copas ANCCE.

Más allá de la competición, SICAB ofrece todo un plan de entretenimiento en torno al mundo ecuestre a través de espectáculos diarios, exposición y venta de ejemplares, exhibiciones, jornadas formativas, actos sociales, etc. Cuenta con una gran actividad comercial. Es considerado el mayor evento mundial dedicado a esta raza y atrae a criadores, aficionados y profesionales del sector ecuestre de todo el mundo.

Venta de entradas

La venta de entradas para disfrutar de este evento único ya está disponible a través de la página web del evento o en las taquillas situadas en FIBES. El precio de estas para entrar en el recinto es de 14 euros cualquier día de la semana. Para acudir a los espectáculos estos precios van variando de 13 euros (miércoles), 18 euros (jueves, viernes y domingo), y de 21 a 26 euros el sábado. Los precios en la compra online tienen un incremento de 1,50 euros por gastos de tramitación.

El horario del evento será de 10:00 a 2:00 horas, excepto el domingo, que será de 10:00 a 19:00 horas. Los espectáculos de martes a viernes serán a las 20:00 horas; elsábado a las 13:00 y 19:30 horas y el domingo a las 17:00 horas.

Cartel de SICAB 2025

El cartel, firmado por el pintor sevillano Beltrán Román León, muestra un primer plano de la cabeza de un caballo de Pura Raza Española, destacando la nobleza y la elegancia de este emblemático animal. La obra ha sido realizada en óleo sobre lino, técnica que permite al artista trabajar con profundidad, detalle y una cuidada iluminación basada en el claroscuro.

La obra está inspirada en una fotografía realizada en SICAB por la fotógrafa ecuestre Azahara Pérez, que sirvió de referencia para la composición y la captura del gesto único del caballo.

Beltrán Román es un pintor que destaca por su depurada técnica al óleo de marcado estilo realista. Su capacidad para capturar texturas, volúmenes y atmósferas con una precisión casi fotográfica dota a sus obras de una gran intensidad emocional y una presencia casi física que conecta con el espectador de manera directa.

Para el autor, sevillano de nacimiento y formado en la Escuela de Artes Aplicadas de Sevilla, ser elegido para crear el cartel de la edición número 35 de SICAB supone “un honor y una gran responsabilidad”, además de un tributo a uno de los símbolos culturales y artísticos más reconocidos de nuestra tierra.