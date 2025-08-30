"Sevilla ríe... Bajo las estrellas", teatro gratuito en el Parque de María Luisa: fechas y horario

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Cultura, presenta el ciclo de teatro Sevilla ríe... Bajo las Estrellas, una cita cultural que tendrá lugar los próximos 5, 6 y 7 de septiembre a las 21:30 horas en la fachada del Museo de Artes y Costumbres Populares, en el Parque de María Luisa. La entrada será libre hasta completar aforo.

En este sentido, la delegada de Cultura, Angie Moreno, ha destacado que “este ciclo ofrece una oportunidad para disfrutar del teatro popular andaluz en un escenario privilegiado, donde la historia y la naturaleza del Parque de María Luisa se convierten en parte de la representación”. Asimismo, Moreno ha subrayado que “la programación cultural de septiembre busca mantener viva la tradición teatral de la ciudad, acercando las artes escénicas a todos los públicos y poniendo en valor los espacios patrimoniales de nuestra ciudad”.

Sevilla ríe... Bajo las Estrellas

Con un marcado estilo de teatro costumbrista andaluz, la propuesta de la compañía Giraldillo de Comedias invita a disfrutar de un recorrido por lo mejor del género cómico popular, a través de una selección de sainetes llenos de ingenio, humor y personajes inolvidables, todo ello dirigido por Rocío Rodríguez Pérez. El espacio escénico, la escalinata del Museo, sumado a la ambientación en la primera mitad del siglo XX, convierte cada función en una experiencia cultural inmersiva al aire libre.

Las tres funciones programadas tendrán una estructura desarrollada en dos partes. Una primera titulada Las cosas de Gómez, un juguete cómico de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández, protagonizado por un personaje fanfarrón y simpático que se ve envuelto en enredos y situaciones disparatadas. Y una segunda compuesta por Sangre gorda y Noviazgo, boda y divorcio, dos de los sainetes más célebres de los hermanos Álvarez Quintero, que con humor sutil y elegante abordan el amor, las relaciones y la vida cotidiana en Andalucía.

Las representaciones teatrales tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de septiembre a las 21:30 horas. Para poder disfrutar de ellas basta con acudir a la fachada del Museo de Artes y Costumbres Populares, unicado en el Parque de María Luisa. Se recomienda acudir con tiempo ya que el acceso es libre hasta completar aforo.