Música del cine español de la mano de la ROSS el próximo mes de noviembre: fecha, entradas y precios

El próximo mes de noviembre, el sábado 15, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla actuará en concierto con España es... ¡de cine!, un repertorio con el que la ROSS rinde homenaje al patrimonio musical del cine español a través de compositores que han tenido un protagonismo muy especial, contribuyendo al imaginario sonoro de varias generaciones.

El programa presentado en la clausura del Festival de Cine Europeo de Sevilla y bajo la dirección de Lucas Macías ofrece una experiencia poco habitual como es escuchar la música de nuestras películas preferidas como si pudiésemos destilar su esencia sonora. De esta forma, las partituras emergen con toda su riqueza expresiva, revelando detalles, matices y emociones que a menudo permanecen inevitablemente en segundo plano.

Programa

Antón García Abril

Obertura de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de

España | Anillos de oro (títulos) | Fortunata y Jacinta (títulos)

El hombre y la Tierra | Monsignor Quixote

Carmelo Bernaola y Gerardo Gombau

Nueve cartas a Berta, Suite

Verano azul, Suite (Carmelo Bernaola)

Fernando Velázquez

Ocho apellidos vascos, Suite

Lo imposible, Suite

Lope, Suite

Manuel Parada

Nodo, Sinfonía

Los últimos de Filipinas, Suite

Jesús García-Leoz

Bienvenido Mr. Marshall, Suite

Juan Solano (Arr. Joaquín Anaya)

Coplillas de las divisas (Americanos de Bienvenido Mr Marshall)

Alberto Iglesias

La piel que habito. Suite para violín y orquesta

Venta de entradas

El concierto tendrá lugar el 15 de noviembre en el Cartuja Center a las 20:00 horas. Las entradas, cuyos precios oscilan entre los 30 y los 45 euros, ya pueden comprarse presencialmente en la taquilla del teatro y en internet a través del siguiente enlace. El concierto ofrecido por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se hará en colaboración con el Festival de Cine Europeo de Sevilla en la clausura.

Sobre la ROSS

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) fue creada en 1990 por iniciativa conjunta de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla y desde entonces se consolidó como un pilar fundamental de la vida cultural sevillana y andaluza. Desde su debut ante el público en enero de 1991, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo musical de la ciudad, estableciéndose como una institución cultural y educativa de referencia.

El Teatro de la Maestranza, actual sede de la Orquesta, es el epicentro de su intensa actividad, que abarca desde conciertos sinfónicos y producciones líricas, hasta ciclos de música de cámara y programas educativos. Con una plantilla de músicos de altísimo nivel y un compromiso constante con la excelencia artística, esta formación enriquece cada temporada la oferta cultural de Sevilla y se proyecta hacia el futuro como un motor indispensable en la propagación de la música clásica en España.