Amie Siegel: cómo visitar gratis la exposición disponible en el CAAC hasta finales de agosto

El próximo 31 de agosto, domingo, será el último día que podrá visitarse la exposición Arenas Movedizas, de la artista estadounidense Amie Siegel, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Amie Siegel. Arenas movedizas reúne una selección de obras de la artista en múltiples medios -película, fotografía, pintura, escultura- que aborda el tiempo profundo y las ecologías y economías en evolución de nuestro mundo material.

Esta exposición, primera muestra retrospectiva de Amie Siegel en España, se ha creado en diálogo con los espacios históricos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con las huellas de la materialidad, el trabajo y las creencias presentes en ellos, conectando la antigua vida del CAAC como monasterio cartujo del siglo XII y fábrica de porcelana del siglo XIX con las preocupaciones del presente.

Sobre la exposición

Arenas movedizas invita al espectador a recorrer un camino cada vez más fracturado a través del tiempo humano y geológico, navegando por elementos de arena, agua, oro y mármol, desde una vasta dimensión cósmica hasta las diminutas partículas del desierto dentro de un reloj de arena. La constelación de obras distribuidas en los espacios del museo expone los hilos invisibles que unen las capas de circulación, la fluctuación económica y los procesos de construcción de valor. Y pone de relieve el característico uso que la artista hace de la materia y los medios artísticos como espejo del comportamiento del sistema que describen.

A lo largo de la exposición se invita al público a ejercer como testigo de la transformación de los recursos naturales en sistemas de creencias y herramientas de poder. La tensión entre la violencia latente en los temas sociales expuestos y la elegancia de su presentación es un aspecto clave de la obra de Amie Siegel. Tensión presente en la transfiguración de significados, escalas y elementos que, en última instancia, refleja nuestra condición humana y planetar.

Cómo visitar la exposición gratuitamente

La entrada ordinaria a las instalaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo tiene un precio de 1,80 euros por persona y con ella se puede visitar tanto el monumento como las exposiciones temporales del CAAC. Sin embargo, también es posible acceder de forma completamente gratuita de martes a viernes, de 19:00 a 21:00 horas, y los sábados de 11:00 a 21:00 horas.

El horario del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo hasta el próximo 31 de agosto es de martes a sábado, de 11:00 a 21:00 horas, y los domingos y festivos, de 10:00 a 15:30 horas.