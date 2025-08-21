La Casa de las Columnas, el centro cívico trianero del siglo XVIII con una biblioteca desconocida en su interior

En la calle Pureza del barrio de Triana se encuentra la Casa de las Columnas, un edificio adquirido por el Ayuntamiento de Sevilla que pasa desapercibido pero que tiene una interesante historia detrás. Y es que, además de contar con una biblioteca pública en su interior, esta casa funciona en la actualidad como centro cívico en el que se organizan algunas exposiciones y encuentros culturales a lo largo de todo el año.

Su historia

La Casa de las Columnas se ubica frente al ábside de la iglesia parroquial de Santa Ana, muy cerca de la Plaza del Altozano y del Castillo de San Jorge y el Puente de Triana. La construcción se levantó en el siglo XVIII, concretamente en el año 1780, de la mano del presbítero Fernando Narbona, posiblemente sobre el espacio de la desaparecida capilla de la Virgen del Buen Aire. Este colocaría en el jardín que forma parte del edificio una cruz de madera en el lugar que ocupó el sagrario.

Tras el periodo de desamortización, la conocida como Casa de las Columnas fue adquirida por el cubano Rafael González Abreu junto a otras viviendas de la calle Betis. Este hombre fue I Vizconde de los Remedios y promotor de la creación del Instituto Hispano Cubano de Historia de América.

Ya en el siglo XX el edificio se convirtió en un corral de vecinos y en el año 1973 se acabaría declarando en estado de ruina total, ordenándose el desalojo del mismo. En 1984 el Ayuntamiento compra al Instituto Hispano Cubano de Historia de América los restos de la Casa de las Columnas por 12 millones de pesetas y en marzo de 1987 se adjudican las obras de rehabilitación del edificio, finalizándose en el verano de 1989. A mediados del año 1991 se clausuró para prepararla como sede del Comisariado de la Exposición Universal de 1992. Terminada la misma, en el mes de diciembre del 92, comenzó su preparación para la reapertura de todo el edificio como centro cívico, comenzando sus actividades en marzo de 1993.

La Casa de las Columnas en la actualidad

Actualmente la Casa de las Columnas es un edificio público que alberga un Centro Cívico gestionado por el Ayuntamiento de Sevilla. En su interior se pueden encontrar varias dependencias municipales además de una biblioteca pública. Durante el mes de agosto el edificio acoge un campamento digital organizado por la Asociación Cibervoluntarios que estará operativo hasta el próximo 5 de septiembre.

Además de esto, durante el curso escolar la Casa de las Columnas suele albergar varias actividades continuadas como talleres de cerámica, patchwork, ensayos de coro, teatro y flamenco, talleres de dibujo, yoga, grupos de apoyo y muchas otras citas culturales cuyo calendario se dará a conocer próximamente para el nuevo curso.