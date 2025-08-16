La Casa de las Conchas sevillana, un edificio que pasa desapercibido junto a la Catedral de Sevilla

En el Casco Antiguo de Sevilla, en pleno centro histórico, se encuentra la calle Mateos Gago, una de las vías principales de la ciudad que desembocan en la catedral. Más allá de la multitud de bares e imponentes casas que aún hoy se mantienen en pie en este lugar, en el número 26 se encuentra la Casa de las Conchas, un edificio construido a comienzos del siglo XX, obra del arquitecto Aníbal González y que recuerda a la conocida Casa de las Conchas de Salamanca, construida unos años más tarde aunque de gran popularidad en toda España.

La Casa de las Conchas de Sevilla

La Casa de las Conchas de Sevilla es, junto a la Casa de Salinas, una de las construcciones más importantes y emblemáticas de la calle Mateos Gago. Esta fue diseñada por el arquitecto Aníbal González y se levantó entre 1916 y 1918, tras el ensanche de dicha vía que antes se dividía en dos. La Casa de las Conchas presenta tres alturas y en su fachada se pueden observar unos cien relieves a modo de adorno que representan caras, motivos vegetales y figuras geométricas que se reparten por el primer y segundo piso del edificio, dejando la tercera planta libre de estas decoraciones.

Respecto a la construcción presenta ladrillo visto y un estilo regionalista propio no solo de este arquitecto sino de la Sevilla de la época, que empezaba a modernizarse de cara a la Exposición Iberoamericana de 1929. Bajo sus balcones se pueden observar varios azulejos a modo de decoración, también propio de este estilo arquitectónico, y barandillas de forja.

A pesar de que la Casa de las Conchas de Sevilla sea un edificio que, en ocasiones pase desapercibido debido a las imponentes construcciones que hay a su alrededor, se trata de una de las obras más importantes de Aníbal González en la hispalense. En la actualidad esta casa se encuentra cerrada y en desuso a pesar de su pasado y su peculiar fachada.

Aníbal González y el cambio de Sevilla

Nacido en Sevilla en 1876, Aníbal González Álvarez-Ossorio fue un arquitecto de gran fama y renombre que, con su trabajo, cambió por completo el aspecto arquitectónico de la ciudad en la primera mitad del siglo XX, especialmente en el contexto de la Exposición Iberoamericana de 1929 que tuvo lugar en la hispalense.

González estudió arquitectura en Madrid y después de viajar Europa y forjar su identidad como arquitecto, regresó a Sevilla decidido a transformar su ciudad natal. Su visión urbanística y su talento creativo le permitieron participar en numerosos proyectos de gran envergadura, que marcaron un antes y un después en la arquitectura sevillana. Prueba de ello son obras tan importantes como la Plaza de España o la Capillita del Carmen, en el conocido como Puente de Triana.

Su estilo, profundamente arraigado al regionalismo andaluz, se caracterizó por la utilización de materiales autóctonos como el ladrillo, la cerámica y el hierro forjado, combinados con elementos decorativos inspirados en la tradición mudéjar, algo que se puede apreciar fielmente en construcciones como la Casa de las Conchas, mencionada anteriormente.