El palacio escondido en el centro de Sevilla que abre al anochecer para dar a conocer sus mágicos rincones

En pleno Casco Antiguo de Sevilla, concretamente en la calle Abades, número 12, se encuentra una de las casas palacio más icónicas de la ciudad y que, sin embargo, más desapercibida pasan en los habituales circuitos turísticos. Se trata de la Casa de los Pinelo, una joya arquitectónica del primer tercio del siglo XVI que mandó construir el canónigo de la catedral, Jerónimo Pinelo, descendiente de ricos comerciales genoveses afincados en la hispalense.

Tras el fallecimiento de Jerónimo Pinelo, la casa fue donada en la segunda mitad del siglo XVI al Cabildo de la Catedral que fue su propietario durante varios siglos y la utilizó como vivienda para uso del clero, hasta la publicación del decreto de desamortización de 1855. En el año 1856 el palacio fue adquirido en subasta pública por Francisco del Camino, fundador de unos importantes almacenes comerciales, que pagó una gran suma de dinero por él.

Más adelante pasó a otros propietarios y fue destinado a diversos usos, entre ellos colegio de primera enseñanza, alquiler de caballos y taller para fundición de caracteres de imprenta. A partir de 1885 se convirtió en hostal y pensión, perdurando esta función hasta la década de 1950. El 5 de febrero de 1954 fue declarada Monumento Nacional y a partir del 9 de agosto de 1966 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Sevilla.

En la actualidad este edificio escondido y con rincones mágicos en su interior es la sede de la Real Academia de Buenas Letras y la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, cuyos orígenes se hallan en la Academia de Pintura creada por Bartolomé Esteban Murillo, Francisco de Herrera el Mozo, Juan de Valdés Leal y otros artistas de la época en la Lonja de Sevilla, con el fin de favorecer la enseñanza de las bellas artes.

Su arquitectura

La Casa de los Pinelo Responde al modelo de casa-palacio medieval enriquecido con elementos renacentistas y, sobre todo, mudéjares, que también se repiten en otros edificios sevillanos de la misma época como la Casa de Pilatos o el Palacio de las Dueñas. En el caso concreto del palacio de los Pinelo, este se organiza en torno a cuatro espacios descubiertos, que son el apeadero, el patio de honor, alrededor del cual se disponen los salones y principales dependencias de la casa, el jardín trasero, con fuentes, galerías y otros adornos, y un cuarto patio algo más sencillo y pequeño que el anterior.

Apeadero de la Casa de los Pinelo / Real Academia de Bellas Artes de Sevilla

La fachada principal del edificio consta de dos plantas rematadas por un mirador de estilo gótico y arcos de medio punto sobre columnas. La portada se estructura en dos cuerpos, el inferior realizado en cantería como recuerdo de la portada originaria, sobre el que apoya el segundo cuerpo, formado por un balcón con antepecho de forja, vano rectangular y guardapolvo de mármol.

De esta construcción destacan, además de sus patios, fuentes y plantas que rematan la decoración, estancias como la biblioteca, donde sobresale el artesonado mudéjar del techo y el salón de actos, una habitación rectangular, de gran tamaño y con un techo que llama la atención de los visitantes que pasan por la casa.

Arcos de la Casa de los Pinelo / Real Academia de Bellas Artes de Sevilla

Visitas nocturnas

La Casa de los Pinelo está abierta los martes y los jueves, en horario de 11:00 a 13:00 horas según consta en la página web de la Junta de Andalucía. No obstante, la empresa Engranajes Culturales en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, organiza de manera exclusiva, visitas guiadas nocturnas al interior de esta casa palacio, a puerta cerrada y bajo la luz de la luna.

La visita se estructurará en torno a los personajes que moraron la casa y a las distintas memorias que conforman la historia y el patrimonio material e inmaterial de este lugar. Hombres y mujeres que hicieron de Las Artes su vida y que dejaron su memoria escondida en las estancias de la casa.

Durante el recorrido se podrá disfrutar no solo de la arquitectura del palacio sino de obras pictóricas atribuidas a importantes autores como Pablo Picasso, o el “Retrato de Don Jacobo Fitz James Stuart y Falcó, XVII Duque de Alba” pintado por Fernando Álvarez de Sotomayor y cedido para su exposición por la XVIII Duquesa de Alba. Además de otras pinturas de grandes pintores sevillanos como García Ramos, Gonzalo Bilbao o Alfonso Grosso.

También se descubrirán algunas de las piezas más importantes de la escultura contemporánea sevillana, gracias a la colección conservada en la galería alta, y algunos documentos interesantes, como el original y manuscrito por Murillo por el que funda la “Academia del Arte de la Pintura”. Y, por supuesto, obras curiosas como un capote de paseo autografiado por el propio Pablo Picasso o una escultura de la Diosa romana Pomona, que hoy preside el jardín de la casa, pero que en su día estuvo en la fachada principal del Mercado de la Encarnación.

La visita puede concertarse a través de la página web de Engranajes Culturales y tiene un precio de 12 euros por persona a los que hay que añadir los gastos de gestión.