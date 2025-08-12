Museo de Artes y Costumbres Populares: qué se puede ver en este edificio que no todo el mundo conoce

Alojado en el Pabellón Mudéjar de la Plaza de América, el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla tiene como finalidad mostrar la riqueza y variedad de la etnografía de la zona en la que se encuentra este edificio. En él se pueden encontrar desde objetos y utensilios que forman parte de la cultura sevillana hasta sus costumbres, saberes y maneras de vivir.

La historia del museo

El Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla fue creado en el año 1972 y se trata de un museo de titularidad estatal gestionado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Se encuentra en el Pabellón de Plaza de América debido a la cesión que hizo el Estado al Ayuntamiento de Sevilla de este edificio.

Tal y como expresan desde la Junta de Andalucía, la finalidad de este museo es «poder enseñar a los visitantes que la cultura de un pueblo no es un objeto inmóvil, sino una sucesión dinámica de fórmulas de vida que van cambiando en un proceso a veces lento y a veces rápido, según se trate de estructuras fundamentales del tejido social o de fórmulas más superficiales sujetas a ritmos rápidos como las modas de vestir o de divertirse».

Qué ver en el museo

El museo cuenta con una colección estable, que es variada, y con varias exposiciones temporales y una sucesión de actividades. Los fondos más significativos, y en su momento parte importante de dicha colección estable, son los que procedían del Museo de Bellas Artes y del Museo Arqueológico de Sevilla. Sin embargo, actualmente esta cesión tiene poco peso en la exposición permanente del museo al tratarse de colecciones que no pueden considerarse como etnográficas. Este también custodia la colección de Originales de Carteles de las Fiestas Primaverales de Sevilla, encomendada por el Ayuntamiento de Sevilla.

Ha sido la contribución de la ciudadanía lo que ha permitido ir completando los fondos textiles y las herramientas agrícolas, utillaje doméstico o instrumentos musicales que forman parte del museo. De hecho, el ingreso de mayor envergadura procede de una donación particular que se produce el año 1979 y que contenía trabajos de Díaz Velázquez. Se trata de una de las mejores colecciones de bordados y encajes conocidas en Europa, con sus casi 6.000 piezas.

El Museo custodia también la colección de Originales de Carteles de las Fiestas Primaverales de Sevilla, encomendada por el Ayuntamiento de Sevilla. Pero el recurso más idóneo para el incremento de las colecciones de los museos etnográficos es la investigación etnográfica y el trabajo de campo que permite una recogida de material sistemático y significativo. De este modo empezó a reunirse la colección de Cerámica Popular Andaluza que hoy posee el museo, seguramente la más completa de toda Europa, junto a la que conserva el Museo de Hamburgo.

Entre las incorporaciones más significativas de las últimas décadas destacan la adquisición por parte de la Consejería de Cultura de la Colección Loty, formada por más de 2.000 placas fotográficas de cristal que registran una multitud de detalles de las ciudades y la vida andaluzas desde el comienzo de este siglo hasta 1936. Así como otras adquisiciones, como la colección etnográfica Allepuz, las colecciones de juguetes de Carmen Contreras y de José Castro Segura o la colección de Adrián González, de más de 6300 postales de principios del siglo XX.

Otras exposiciones y talleres

Además de la colección estable, el Museo de Artes y Costumbres alberga algunas exposiciones temporales como “Culturas del mar. Vidas en el litoral andaluz”. Además, organiza algunas actividades para acercar el museo a todos los públicos, como el escape room “El legado del tiempo” o el taller familiar. “¡Una mañana marinera! en torno a la exposición Culturas del mar. Vidas en el litoral andaluz”. La entrada a este singular museo de Sevilla es libre y gratuita hasta completar aforo.