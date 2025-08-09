Tres exposiciones que podrás ver durante el mes de agosto en Sevilla y que no te dejarán indiferente

Durante el mes de agosto y parte del mes de septiembre e incluso hasta más entrado el otoño, la ciudad de Sevilla sigue acogiendo algunos planes de máximo interés cultural a pesar de las altas temperaturas y las vacaciones. A lo largo de las próximas semanas se podrán visitar una variedad de exposiciones en diferentes espacios de la ciudad que abordan desde pinturas de Pablo Picasso hasta un recorrido cinematográfico o piezas postmodernas.

Desde Vivir en Sevilla te hablamos de tres exposiciones que podrás disfrutar este verano en la ciudad y que, posiblemente, no dejen indiferente a nadie:

Arte y Naturaleza en Cajasol Sevilla

Desde el pasado mes de mayo y hasta el domingo, 7 de septiembre de 2025, la Fundación Cajasol acogerá la exposición "Arte y naturaleza en el arte. Colección Abelló" en las salas Velázquez y Murillo de dicha sede. En esta muestra se podrán ver más de cincuenta obras procedentes de la colección particular de Juan Abelló y Anna Gamazo. Entre ellas habrá pinturas de distintas épocas, estilos y artistas como Francisco de Zurbarán, Marc Chagall, Francisco de Goya, Miquel Barceló, Joaquín Sorolla o Pablo Picasso, entre otros. La selección de piezas la ha realizado la comisaria María Toral.

El horario para visitar esta muestra es de lunes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. Los domingos y festivos la exposición permanecerá cerrada. El acceso es completamente libre y gratuito hasta completar aforo.

Interior Berlanga en CaixaForum

Desde julio y hasta el domingo, 2 de noviembre, el espacio CaixaForum de Sevilla acoge la muestra "Interior Berlanga (cine, vida y humor)". Se trata de una exposición creada en colaboración con la Filmoteca Española sobre el director de cine y guionista Luis García-Berlanga Martí (Valencia, 1921 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, 2010) y se presenta como un recorrido inmersivo y cinematográfico por escenarios de su vida entre los que está su despacho o el plató de rodaje. La muestra incluye un espacio de experimentación para el público.

Esta exposición se puede visitar de lunes a domingo, de 11:00 a 22:00 horas en horario de verano (hasta el 7 de septiembre), y de 10:00 a 20:00 horas hasta noviembre. El precio de la entrada general es de 6 euros y gratis para los clientes de CaixaBank. Los tickets se pueden adquirir a través de la web tickets.caixaforum.org.

Sturtevant en el CAAC

Hasta el próximo 21 de septiembre de 2025, el Centrro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge la exposición temporal "Sturtevant: el eco de la innovación" en el Claustrón Sur y la Capilla de Afuera del CAAC de Sevilla. La muestra recorrerá la producción de la norteamericana Elaine Frances Sturtevant , nacida en Ohio en 1924, con motivo del centenario de su nacimiento. Estará compuesta por más de cuarenta piezas realizadas por la artista postmoderna procedentes de instituciones como el Museo Whitney y la parisina Colección Pinault.

La exposición se puede ver de martes a sábado, de 11:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos, de 10:00 a 15:30 horas. El precio de la entrada es de 1,80 euros. Si también se quiere visitar el monumento la entrada asciende a 3 euros, aunque este es gratuito de martes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas y los sábados, de 10:00 a 20:00 horas.