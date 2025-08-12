El jardín sevillano que es único en España por las especies vegetales que hay en él

En el corazón de la Isla de la Cartuja, lugar en el que tuvo lugar la celebración de la Exposición Universal de 1992 hace 33 años, se encuentra el Jardín Americano, una extensión de terreno que alberga especies únicas en el mundo procedentes del continente americano, lo que lo convierte en un jardín ejemplar en toda España.

Este espacio se encuentra en el actual Parque Científico y Tecnológico y ocupa un total de tres hectáreas que se extienden desde la dársena del río Guadalquivir y la avenida conocida como Camino de los Descubrimientos (en su orientación este – oeste) y por el Auditorio Rocío Jurado y el Pabellón de la Navegación (norte – sur, en el orden indicado).

El Jardín Americano de Sevilla

El Jardín Americano es un jardín botánico público que pertenecía al pabellón de la Naturaleza de la Expo 92 y se trata de un lugar de diseño paisajista que está estructurado en distintos parterres de formas irregulares junto a una red de caminos y senderos de tierra y empedrados que lo recorren en toda su extensión. Se divide en distintos espacios según el tipo de presentación que presenta: el Umbráculo, el Jardín de la Esclusa, Jardín Acuático, Jardín de Ribera, Jardín de las Palmeras, Jardín de las Cactáceas y Plantas Crasas, el Muro Ajardinado cubierto por especies trepadoras, el Jardín de la Pasarela y las Pérgolas.

Tal y como recogen desde el portal web de la Universidad Pablo de Olavide, el Jardín Americano fue un proyecto que arrancó a partir del Programa Raíces, un proyecto que nació de la idea de Manuel Olivencia, Comisario de la Exposición Universal. Sería él quien consideraría que se necesitaba la ayuda de los países iberoamericanos para poder traer especies vegetales de los distintos Estados y plantarlas en las cercanías de los distintos pabellones en representación de cada uno de estos países.

A pesar del atractivo de esta idea, consideraron finalmente que tendría más sentido reunir a todas las especies vegetales en un mismo lugar. Así fue como nació este jardín con diferentes plantas y árboles provenientes del continente americano, muchas de ellas exclusivas en el mundo.

En un inicio habría alrededor de 500 especies vegetales. Este hito significó el mayor desembarco de flora exótica en la historia del viejo continente. Con el paso de los años el jardín comenzaría a tener un aspecto descuidado hasta que en el año 2010 se volvió a abrir con una gran ampliación y algunas novedades que en 2016 tuvieron que verse reformadas debido a un nuevo abandono del espacio. En la actualidad este jardín se encuentra en estado de mejora, con una última intervención hace unos meses en su laguna y a pesar de que muchas de sus especies vegetales se hayan visto sustituidas por otras plantas americanas que se han adquirido en viveros españoles.