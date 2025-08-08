Perseidas 2025 en Almadén de la Plata: cómo ver la lluvia de estrellas de agosto

El próximo sábado. 16 de agosto, tendrá lugar la visualizaciónn del cielo nocturno en Almadén de la Plata de la mano de la organización Astronomía Sevilla para disfrutar de la famosa lluvia de estrellas de agosto, conocidas como Perseidas.

El hecho de que se produzca en periodo vacacional y el gran número de estrellas fugaces que pueden verse, hacen de este fenómeno un reclamo para disfrutar de él bajo el firmamento estival. Por este motivo, desde Astronomía Sevilla organizan cada año una observación de las perseidas y del cielo de verano en el Centro de Visitantes El Berrocal, ubicado en Almadén de la Plata (Sevilla), ofreciendo una noche mágica a las y los asistentes. Esta actividad no solo comprenderá la observación del cielo nocturno con telescopios. También incluirá charlas, convivencia y hasta una cena previa a la visualización de las estrellas.

Programación para ver las Perseidas

La actividad organizada por Astronomía Sevilla dará comienzo el próximo sábado, 16 de agosto, con la recepción de visitantes de 20:30 a 21:00 horas y el saludo a cargo del presidente de la organización. Posteriormente se darán varias charlas «a pie de sierra», en la que se hablarán de los tipos de telescopios, qué son las perseidas, orientación y descripción del cielo, introducción al taller infantil y sobre mitología.

A las 23:00 horas se procederá a la cena bajo las estrellas para, a partir de medianoche, comenzar con la observación con telescopios del cielo para poder disfrutar de la famosa lluvia de estrellas. La cena correrá a cargo de cada asistente.

En caso de suspensión de la actividad, se avisará con tiempo suficiente y se reintegrará el importe abonado. Desde la entidad piden que se lleve ropa suficiente de abrigo, ya que puede hacer frío en el lugar en el que estarán. Además, también se podrán sillas o butacas cómodas para observar el cielo.

Qúe son las Perseidas

Tal y como explican desde el portal de Atronomía Sevilla, las perseidas son una de las numerosas lluvias de estrellas que ocurren a lo largo del año. Las estrellas fugaces se producen como resultado de la fricción --el roce-- de motas de polvo procedentes de cometas (en la mayoría de lluvias) cuya cola atraviesa la Tierra. Este roce hace que se calienten hasta consumirse, generando un destello de luz que se ve como un trazo en el cielo. En ocasiones, cuando las motas son de mayor tamaño se puede llegar a ver un bólido.

Esta lluvia dura desde mediados del mes de julio hasta finales de agosto, teniendo su máxima intensidad en los días próximos al 11 y 13 de agosto, por lo que recibe su sobre nombre de Lágrimas de San Lorenzo. Es una de las más intensas, alcanzado hasta 100 estrellas por hora durante el pico más alto de actividad.