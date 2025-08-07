El pueblo de Sevilla que tiene un mágico rincón de Jordania en sus inmediaciones

En la localidad sevillana de Osuna, en una antigua explotación minera, se levanta el Cerro de las Canteras, un lugar del que se extraía la piedra para las construcciones del municipio. Este espacio, al que han querido dar un aspecto único dotándolo de nuevas formas, relieves y símbolos que reinterpretan el legado histórico y que le dan un nuevo aspecto similar a la conocida ciudad jornada de Petra. De esta iniciativa nace el Coto de las Canteras, conocido como «la Petra de Andalucía».

Osuna se ubica en una zona elevada y desde hace milenios, el promontorio más elevado de la localidad ha servido para suministrar los sillares con los que se han levantado casas, palacios e iglesia. El color ocre de la tierra que había en esta zona y su porosa textura han prestado su colorido y sabor a la ciudad desde los turdetanos hasta mediados del siglo XX. Su explotación se intensificó a raíz de la importante labor constructiva desarrollada por el IV conde de Ureña en el siglo XVI, hasta la década de los años 60 del siglo pasado, que se deja de trabajar en ella.

Historia del actual Coto de las Canteras

Durante años, El Coto Las Canteras permaneció en el olvido y comenzó a recubrirse con maleza. A comienzos del siglo XXI, los que entonces eran propietarios de la zona, Jesús Ramos y Francisca Lobo, decidieron poner en valor este lugar y darle una imagen completamente renovada que se acabara convirtiendo en un reclamo turístico. De esta manera, la que fue una antigua cantera prácticamente abandonada se convirtió en un espacio único en la provincia de Sevilla. Gracias al impulso de ambos, se acometieron trabajos de limpieza, consolidación y restauración del espacio, respetando su esencia y proyectándolo hacia el futuro.

Para ello contaron con la ayuda del escultor local Francisco Valdivia, quien le dio a las canteras nuevas formas y un aspecto muy similar al de Petra, la ciudad de Jordania. Gracias a esta iniciativa, El Coto Las Canteras se ha consolidado como uno de los focos turísticos más importantes de Osuna, atrayendo a miles de visitantes cada año. Su impacto va más allá del valor patrimonial, ya que promovido y revitalizado la economía local, impulsando la hostelería, el comercio y los servicios culturales, y posicionando a Osuna como referente en la recuperación de espacios históricos con alma.

Visitar el Coto de las Canteras

El Coto de las Canteras se puede visitar durante el verano, de lunes a sábado, a excepción de los días 29 y 30 de agosto, que permanecerá cerrado. Durante el mes de agosto, sin embargo, no se organizan visitas guiadas. Las entradas pueden adquirirse directamente en la taquilla del lugar y tienen un precio general de 4 euros. En el caso de querer hacer la visita guiada el precio es de 6 euros por persona. Los niños y niñas menores de 10 años pueden acceder de manera gratuita. El resto de información sobre descuentos grupales se puede consultar en su página web.