Los cinco lugares que no puedes perderte si estás de visita en Sevilla (y que puedes ver en un día)

Visitar Sevilla en apenas unos días es una tarea complicada si se quieren conocer aquellos lugares más emblemáticos de la ciudad, sus rincones más mágicos, disfrutar de la gastronomía o entender cómo funciona la vida en sus barrios. Sin embargo, no siempre se cuenta con el tiempo para descubrir todo lo que nos gustaría de una ciudad. Para quienes estén de visita por la hispalense y quieran ver los sitios imprescindibles de la capital, estos son los cinco lugares que no te puedes perder en tu excursión y que, si apuras, puedes llegar a visitar en un día por Sevilla.

Plaza de España y Parque de María Luisa

Algo retirada de la zona más céntrica de la ciudad se encuentra la Plaza de España, un monumento diseñado por el arquitecto Aníbal González en el marco de la Exposición Iberoamericana de 1929. Su forma semielíptica muestra el abrazo que España le quería dar al continente americano en la primera mitad del siglo XX. El acceso a la plaza es completamente libre y gratuito y en su interior se pueden observar 48 blancos hechos con azulejos que representan a las provincias españolas que había entonces (Sevilla no aparece representada). En la plaza hay, además, un canal que se puede navegar en barca.

Unido a la Plaza de España se encuentra el Parque de María Luisa, uno de los pulmones verdes de la ciudad. Se trata de un gran espacio ajardinado en el que se pueden ver diferentes espacios dedicados a literatos, algunos estanques y el Museo de Artes y Costumbres Populares y el Museo Arqueológico de Sevilla, dos edificios de gran belleza. El Parque de María Luisa es un remanso de paz en la ciudad por lo que es perfecto para quienes están buscando un lugar para descansar bajo la sombra. En caso de contar con poco tiempo, se puede atravesar de lado a lado para dirigirse hacia la zona del río Guadalquivir.

Torre del Oro y río Guadalquivir

El río Guadalquivir es el único navegable de España, lo que hacen que su anchura y caudal sean especialmente llamativos. Pasear por cualquiera de sus orillas, tanto la de Sevilla como la del barrio de Triana, es un privilegio. El recorrido más destacado del Guadalquivir es el que discurre entre el Puente de San Telmo y el de Isabel II, más conocido como Puente de Triana.

En este tramo se encuentra, además, la Torre del Oro, otro de los monumentos emblemáticos de la ciudad que tuvo especial importancia en la Sevilla del siglo XV, cuando su puerto tenía conexión directa con las Indias y América. Una de las mejores horas para pasear por esta zona es el atardecer, aprovechando que se puede observar la puesta de sol desde este lugar.

La Torre del Oro es uno de los monumentos más emblemáticos de Sevilla / BuendíaTours

Catedral de Sevilla, Giralda, Archivo de Indias y Reales Alcázares

En la Plaza del Triunfo se encuentran tres de los monumentos más emblemáticos e interesantes de la ciudad hispalense. Se trata del triángulo formado por la Catedral de Sevilla (presidida por la Giralda), el Archivo de Indias y los Reales Alcázares, todos ellos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987.

Si no se tiene entrada para visitar el interior de alguno de estos espacios, es posible dar un paseo por sus alrededores y entrar, de forma completamente libre, al Patio de Banderas, que además tiene acceso al barrio de Santa Cruz y desde el que hay unas vistas inmejorables de la Giralda. También se puede acceder a la entrada del Patio de los Naranjos, desde el que también hay unas vistas privilegiadas del alminar.

En caso de contar con tiempo para adentrarse en uno de los monumentos, los más populares son la catedral, que incluye la subida a la Giralda, y los Reales Alcázares, siendo estos últimos uno de los lugares más mágicos e imprescindibles si se está de visita en la ciudad, ya que aúna importantes elementos arquitectónicos con unos impresionantes jardines que no dejan indiferente a nadie.

El Patio de las Doncellas del Real Alcázar. / D. S.

Barrio de Santa Cruz

Cerca de la Plaza del Triunfo y en un recorrido que se acerca a la Plaza de España se encuentra el barrio de Santa Cruz, uno de los más mágicos de toda Sevilla. Junto al de San Bartolomé conforman lo que en su día fue la Judería de la ciudad, una de las más importantes de Europa. Sus estrechas calles y sinuosos callejones adornados con balcones y patios repletos de geranios y gitanillas dotan a esta zona de Sevilla de una magia especial. La plaza de Santa Marta, la de Doña Elvira o la de Santa Cruz son algunas de las más bellas de este lugar de la ciudad. Merece la pena pasear por ellas y disfrutar de su belleza y tranquilidad.

Plaza de Santa Cruz / turismosevilla.org

Setas de la Encarnación

Algo alejado del centro histórico de la ciudad, pero a solo unos 15 o 20 minutos a pie desde la Plaza del Triunfo se encuentra el Metropol Parasol, una estructura que se conoce popularmente en Sevilla como las Setas de la Encarnación. Se trata de una impresionante estructura de madera ubicad en la plaza de la Encarnación, a cuyo mirador se puede acceder para disfrutar de las vistas de toda la ciudad. A pesar de la polémica que se despertó por el impacto visual que generaba en esta zona de la ciudad, se trata de uno de los monumentos más visitados en los últimos años en Sevilla. Es especialmente bonito visitarlo a la hora del atardecer para poder ver la puesta de sol desde su mirador.

