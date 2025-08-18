Tips importantes para saber cómo funciona el servicio de bicicletas Sevici en Sevilla

Sevici es el sistema de alquiler de bicicletas públicas de Sevilla. Se trata de un servicio gestionado por el ayuntamiento de la ciudad y operado por JCDecaux que se lanzó en julio de 2007 y que ha sido un absoluto éxito gracias, en gran medida, a las características de la capital, eminentemente llana, y a las decenas de kilómetros que la recorren a través de su carril bici, lo que favorece el tránsito de estos vehículos.

Desde su creación hace casi veinte años este sistema de alquiler de bicicletas ha experimentado un crecimiento significativo, contando con más de 27.000 usuarios de larga duración y 260 estaciones distribuidas por toda la ciudad. De todas las personas que hacen uso de este servicio diariamente hay un alto porcentaje de estudiantes, pero también de trabajadores y trabajadoras que deciden llegar hasta sus puestos de empleo de una manera más sostenible y sin tenerse que preocupar por buscar un aparcamiento. Las ventajas innumerables de este servicio público hace que cada día sean más personas de todas las edades las que deciden unirse a él y sustituir la bicicleta por el coche.

Cómo usar Sevici en Sevilla

Existen dos tipos de tarifas para hacer uso del servicio de Sevici, una de larga duración, ideal para residentes, y otra de corta duración, pensada para turistas y visitantes que van a estar unos días por la ciudad.

Corta duración

La tarifa de corta duración tiene un coste básico de 13,33 euros y es válida para siete días, por lo que es perfecta para quienes quieran estar en la ciudad durante varias jornadas y necesiten desplazarse por ella. Durante la primera media hora el trayecto siempre es gratis y luego el precio se incrementa a 1,03 euros la primera hora, y a 2,04 cada hora siguiente.

Si, en lugar de adquirir una tarifa para siete días lo que se desea es disfrutar de este servicio durante una jornada, únicamente, el coste de este servicio es de 2,59 euros y, al igual que en el caso anterior, la primera media hora el trayecto siempre es gratis y luego el precio se incrementa a 1,03 euros la primera hora, y a 2,04 cada hora siguiente. Estos precios están consultados a fecha de agosto de 2025.

Larga duración

El servicio anual de Sevici tiene un coste básico de 33,33 euros. En este caso, la primera hora de trayecto es gratuita mientras que la primera hora el precio es de 0,51 euros y a partir de ahí, de 1,03 euros las horas siguientes. En el caso de los abonos de larga duración existen algunos descuentos especiales para los menores de edad, las personas desempleadas, los mayores de 55 años y los colectivos. Las tarifas de todos estos grupos pueden consultarse a través de la página web de Sevici.

Para sacar una bicicleta de Sevici en Sevilla, es necesario en el servicio y obtener uno de los abonos antes mencionados para, posteriormente, utilizar la aplicación móvil o la página web para localizar estaciones cercanas y alquilar una bicicleta.

Tips para hacer uso de Sevici

Tip 1

Sea cual sea el abono del que se disponga para usar el servicio de bicicletas del Ayuntamiento de Sevilla, los primeros 30 minutos de uso son totalmente gratuitos. Transcurridos los 30 minutos se aplicará una tarifa extra según el tipo de abono.

Tip 2

Conducir en bicicleta por Sevilla es muy cómodo gracias a su extenso carril bici, por lo que está prohibido transitar por la acera. Como se trata de un vehículo, habrá que respetar las señalizaciones como los pasos de cebra, pintados en dicho carril bici, los semáforos, y avisar de los giros utilizando los brazos.

Tip 3

Está completamente prohibido circular con el móvil en la mano o con auriculares, ya que su uso podría impedir que se oyeran las señales del exterior.

Tip 4

Solo si se tiene una emergencia se puede hacer uso del cable antirrobo que se encuentra en la cesta de la bicicleta. Al finalizar el viaje esta debe aparcarse correctamente en una estación.