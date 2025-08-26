Vuelven las visitas gratuitas al Panteón de los Sevillanos Ilustres y a la Anunciación: consigue tu entrada

Tras la pausa del verano, la universidad de Sevilla volverá a ofrecer visitas guiadas tanto individuales como en grupo al Panteón de los Sevillanos Ilustres y a la Iglesia de la Anunciación, dos espacios emblemáticos que encierran siglos de historia, arte y memoria.

La iglesia, una joya del Renacimiento andaluz, ha sido testigo de la evolución cultural y religiosa de Sevilla, mientras que el panteón alberga los restos de destacadas personalidades que dejaron una huella imborrable en la ciudad, como Fernán Caballero o los hermanos Bécquer.

Sobre las visitas

En esta visita, que incluye la Iglesia de la Anunciación y el Panteón de los Sevillanos Ilustres, exploraremos su arquitectura, sus obras de arte y las historias de quienes aquí descansan, en un recorrido que nos acercará al legado de Sevilla y sus figuras más ilustres.

Las visitas a ambas ubicaciones comenzarán a organizarse a partir del próximo mes de septiembre. Las de tipo individual se realizan los miércoles a las 13:00 horas durante dicho mes (excepto festivos y periodo no lectivo), mientras que las visitas de grupo tienen lugar el mismo día a las 11:30 horas. En esta ocasión los grupos serán de seis a veinte personas y tanto en el caso de las grupales como en el de las individuales los pases son completamente gratuitos.

También existe la posibilidad, si se desea, de hacer la visita de forma libre. Este tipo de visitas tendrán lugar los viernes de 17:00 a 20:00 horas, excepto los días festivos o no lectivos. Puesto que no se trata de una visita guiada en este caso no es necesario hacer ninguna reserva previa.

Para quienes deseen explorar la arquitectura desde otra perspectiva, las cubiertas de la Anunciación se pueden visitar de manera individual los lunes a las 10:00 y 11:00, ofreciendo una visión única del conjunto histórico.

El acceso al Panteón no está adaptado para personas con movilidad reducida. Sin embargo, se puede habilitar la entrada lateral para este tipo de personas a la Iglesia de la Anunciación. Para ello será necesario avisar con antelación enviando un correo electrónico a visitasguiadas1@us.es para poder gestionarlo.

Cómo conseguir la entrada

La entrada para realizar la visita guiada, tanto individual como grupal, es completamente gratuita. Para poder hacerse con un pase es necesario realizar una reserva previa que se activará cada lunes a partir de las 12:00 horas y que operará para la semana posterior. es decir, la siguiente a la de la reserva, y no esa misma.