Poderío Market, el increíble mercado que tendrá lugar en el Casino de la Exposición este septiembre

El fin de semana del 13 y 14 de septiembre el emblemático edificio del Casino de la Exposición acogerá una nueva edición del mercado Poderío Market, una cita indispensable que reunirá a decenas de marcas de diferente tipo (moda, decoración, artículos, etc.) completamente únicas en un lugar singular como es el Casino de la Exposición.

Poderío Market ya ha pasado por lugares como Rota, Benicassim, Sanlúcar de Barrameda o Costa Ballena, con ediciones que han sido todo un éxito y que no paran de recorrer diferentes lugares de España. Los próximos se ubicarán en Córdoba y Sevilla, simultáneamente.

Además de las más de 50 marcas que estarán presentes en el Casino de la Exposición de Sevilla los días 13 y 14 de septiembre (sábado y domingo) el espacio contará con una zona gastronómica para poder comer y una zona de barra para beber algo mientras se disfruta de los cientos de productos que se podrán encontrar en el mercado, desde moda hasta accesorios, complementos, decoración, etc. La entrada a este evento es completamente gratuita.

Poderío Market es un mercado que reúne a decenas de marcas de todo tipo y que tiene la particularidad de transformar espacios únicos, como en este caso el Casino de la Exposición de Sevilla, en mercadillos que duran un fin de semana y en el que se puede comprar desde ropa hasta accesorios para el hogar o bisutería. No es la primera vez que Poderío Market aterriza en este edificio emblemático de la hispalense. Ya lo hizo hace unos meses, en mayo, con mucha moda flamenca y complementos que fue todo un éxito.

Sobre el Casino de la Exposición

El Casino de la Exposición de Sevilla es uno de los principales centros culturales de referencia de la ciudad. Fue obra del arquitecto valenciano Vicente Traver y Tomás en el año 1926 para albergar el pabellón de Sevilla durante la Exposición Iberoamericana de 1929.

En sustitución de Aníbal González, utilizó elementos de estilo barroco tanto en la ornamentación como en todo el conjunto, inclusive el salón circular del Casino y el pórtico columnario con que se abre.

A lo largo del año el edificio del Casino acoge importantes eventos culturales como exposiciones, encuentros literarios e incluso otros como el Campeonato del Mundo de Ajedrez.

Este espacio sevillano se encuentra en un lugar estratégico de Sevilla junto al Parque de María Luisa y la Plaza de España, junto a la Antigua Fábrica de Tabacos (hoy sede de la Universidad de Sevilla) y muy cercano a la zona monumental de la ciudad, por lo que su enclave es perfecto para la celebración de eventos como el mercado que tendrá lugar los días 13 y 14 de septiembre.