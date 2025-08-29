Green Urban Fest, el festival para los amantes del "flamenquito urbano y el perreo": fecha y entradas
Este festival tendrá lugar el próximo mes de septiembre en la zona exterior del Estadio de la Cartuja
El próximo sábado, 13 de septiembre, la ciudad de Sevilla acogerá el festival Green Urban Fest, un encuentro para los amantes de la música urbana que se celebrará en una instalación ubicada en la zona exterior del Estadio de la Cartuja de Sevilla. La apertura de puertas se producirá a partir de las 16:00 horas.
Durante las horas que dure la cita musical, la ciudad hispalense vibrará con la primera edición de este festival en el que habrá "flamenquito urbano", "perreo" y mucho arte sobre el escenario.
Artistas invitados
Sobre el escenario de Green Urban Fest actuarán los siguientes artistas:
- Líder J.
- Óscar el Ruso
- Sami Duque
- Angeliyo El Blanco
- Samuel G.
- Flowtiago
- Caleb
- Dj Carmen de la Fuente
- Dj Baste
Green Urban Fest será una mezcla explosiva de talento, alma flamenca, beats urbanos y un ambiente inigualable para los amantes de la música urbana del momento.
Entradas
Como particularidad, el festival Green Urban Fest permite la entrada a menores de edad a partir de 14 años siempre y cuando vayan acompañados de un adulto que se haga cargo de ellos y cuenten con la autorización por escrito de sus padres.
Las entradas para asistir al encuentro en la Cartuja pueden adquirirse a través de la página web fourvenues.com. A fecha de 29 de agosto quedan aún disponibles algunas entradas anticipadas del segundo tramo a un precio de 20 euros por persona. Esta cuantía asciende a 50 euros en caso de escoger la entrada Front Stage y a 300 euros si también se desea conocer a los artistas invitados.
