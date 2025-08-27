Descuentos increíbles esta semana, de jueves a domingo, en Sevilla Fashion Outlet

El próximo jueves, 28 de agosto, y hasta el domingo, día 31, el centro comercial Sevilla Fashion Outlet abrirá sus puertas durante uno de los momentos más esperados del año: los Superjueves. Se trata de unos días con descuentos increíbles que ya se celebraron la última semana de julio y que ahora se harán los últimos días de agosto.

Tras el éxito del primer Superjueves XXL, el verano continúa a lo grande, en esta ocasión con más días, más descuentos y muchas más oportunidades que esperan a todas las personas interesadas del 28 al 31 de agosto. Una nueva edición del Superjueves XXL llega con cuatro días seguidos de grandes descuentos y promociones en las marcas más populares del centro comercial.

Es el momento perfecto para renovar el armario con lo mejor en moda, calzado, deporte, complementos y más, mientras se disfruta de una experiencia de compras única con hasta el 70% de descuento en algunas firmas.

Ofertas que se podrán disfrutar

Durante estos días existirán algunas ofertas muy interesantes en diferentes marcas conocidas, como un 2x1 en gafas de sol de la firma Hawkers, calzado infantil de CallahHan desde 12 euros y de adulto desde 39, hasta un 60% de descuento en Karl Lagerfeld, promociones especiales en Roberto Verino, liquidación final en canzado de la marca Geox, 20% de descuento adicional en Adolfo Domínguez o 40% de descuento en los productos de Munich, además de muchas otras ofertas llamativas. Todas ellas pueden consultarse a través de la página web de Sevilla Fashion Outlet.

Tiendas de Sevilla Fashion Outlet

El centro comercial Sevilla Fashion Outlet cuenta con más de 100 marcas repartidas por todas sus tiendas entre las que están Pedro del Hierro, Álvaro Moreno, Asics, Roberto Verino, Adolfo Domínguez, Tous, Hoff, Silbon, Parfois, Columbia, Scalpers, Nike, G-Star y muchas más. El horario de apertura del centro es de 10:00 a 22:00 horas, incluido el domingo y tanto el interior como en el interior existen diferentes zonas de descanso y restauración para tomar algo durante el día de compras.