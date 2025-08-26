Pop Up Market con multitud de artículos y degustación de los nuevos helados de Bolas en este céntrico hotel de Sevilla

El primer fin de semana de septiembre, durante los días 5 y 6 (viernes y sábado), el hotel Ocean Drive de Sevilla acogerá un mercado con multitud de artículos de diferentes marcas junto a la Heladería Bolas, que dará a degustar sus nuevos sabores de helados durante las dos jornadas que dure el evento.

A lo largo de los dos días las personas interesadas podrán conocer de primera mano los diferentes artículos de moda, complementos, joyas e incluso decoración gracias al mercado que se alojará en el propio hotel Ocean Drive, ubicado en la Plaza de la Encarnación, número 5. Una selección de marcas locales, objetos con alma, moda, arte y detalles hechos con cariño serán las protagonistas de este evento perfecto para encontrar eso que no sabías que buscabas y, de paso, apoyar a los creadores del barrio.

Bajo el lema «¡Vuelta a la rutina!», esta edición contará con la colaboración de Bolas Helados Arte-Sanos, para que puedas disfrutar de sabores artesanales mientras recorres los distintos puestos.

Fecha y hora

El evento tendrá lugar durante los días 5 y 6 de septiembre en horario de 17:00 a 23:00 horas y para poder acceder al mercado, que se celebrará en el interior del hotel, no será necesario adquirir ninguna entrada previa.

Durante la cita aquellas personas que estén interesadas también podrán probar los nuevos helados de Heladería Bolas, uno de los establecimientos de este tipo más famosos de la ciudad y que se caracteriza por hacer elaboraciones con sabores muy peculiares como el helado de rebujito, el de incienso e incluso de gazpacho.

Alegría Macarena Pop Up Market es una cita única para descubrir creadores y marcas especiales en un entorno exclusivo en pleno corazón de Sevilla.

Próximas fechas

Además de la cita que tendrá lugar el primer fin de semana de septiembre, Alegría Macarena organizará nuevos mercados similares durante los próximos meses y que también tendrán lugar en el hotel Ocean Drive de Sevilla. De esta manera durante los días 4 y 5 de octubre tendrá lugar el Pop Up Market Slow Autumn, mientras que los días 3 y 4 de enero será el turno del mercado Especial Reyes Magos que se realizará en el hall de dicho hotel.

En el corazón de Sevilla, Ocean Drive mezcla lo contemporáneo con el alma andaluza a través de diferentes habitaciones acogedoras con vistas excepcionales, mientras su lobby se convierte en ese punto de encuentro donde la buena comida, los cócteles y la música crean el ambiente perfecto.

Según su filosofía, en este hotel conectan a los nuevos viajeros con el auténtico pulso sevillano, pero con un toque diferente y vibrante. En Ocean Drive no solo te alojas, vives Sevilla como un local, descubriendo los rincones de siempre desde una nueva mirada.