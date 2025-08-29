Fiesta de la Vendimia de Villanueva del Ariscal: fecha y programación

La próxima semana, a partir del 4 de septiembre y hasta el día 7, el municipio sevillano de Villanueva del Ariscal se prepara para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas: la Feria y Fiesta de la Vendimia, una celebración que está declarada Fiesta de Interés Nacional de Andalucía desde 1998 y que este año alcanza su 71ª edición.

Esta cita, que es todo un homenaje a las raíces vitivinícolas de la localidad, reunirá durante varios días multitud de eventos, música, farolillos y actividades para conmemorar esta actividad histórica. Entre estas actividades estará la famosa pisá de la uva y ofrenda del primer mosto, multitud de actuaciones musicales gratuitas, cultos en honor a la Virgen de los Dolores, patrona de Villanueva del Ariscal y el ambiente más festivo de todos.

Programación completa

Viernes 29 de agosto

22:30 h (Avda. de Andalucía)

Pregón de la Feria y LXXI Fiesta de la Vendimia.

Coronación de la Reina de la Fiesta: María Isabel Dorado Luna .

. Coronación de la Reina Infantil: Valeria Galán García .

. Imposición de brazalete al Capataz Infantil: Carlos Alonso Domínguez .

. Entrega de venencia al Capataz Mayor: Rafael Gallego-Góngora Díaz .

. Pregón a cargo de José Antonio Bueno Mateo .

. Presenta: Enrique Castro Miguel.

Domingo 31 de agosto

08:30 h (Avda. de Andalucía)

Romería en honor a San Ginés , hacia el Santuario de Ntra. Sra. de Loreto, con la Banda Municipal San Antonio de Padua .

, hacia el Santuario de Ntra. Sra. de Loreto, con la . Santa Misa en el Santuario con ofrenda de frutos a Ntra. Sra. de Loreto.

en el Santuario con ofrenda de frutos a Ntra. Sra. de Loreto. 17:30 h Regreso a Villanueva.

Regreso a Villanueva. La Reina de las Fiestas ofrecerá un ramo de flores a la Inmaculada Concepción en la ermita de San Miguel.

Durante la romería: Concursos de carros y caballistas.

Martes 26 de agosto

21:30 h (Campo de Fútbol Padre Miguel Caballero)

Partido: AC Villanueva – CD Salteras (XIII Trofeo de Fútbol Helvetia).

Miércoles 27 de agosto

21:30 h (Campo de Fútbol Padre Miguel Caballero)

Partido: CD Albaida – CD Salteras (XIII Trofeo de Fútbol Helvetia).

Jueves 28 de agosto

21:30 h (Campo de Fútbol Padre Miguel Caballero)

Partido: AC Villanueva – CD Albaida .

. Tras la final se procederá a la entrega de trofeos del XIII Trofeo Helvetia.

Miércoles 3 de septiembre

Día de los Niños y Niñas (Zona de Atracciones) Atracciones a precios populares.

Atracciones a precios populares. Noches sin ruido: 21:00 a 23:30 h en la zona de atracciones (también jueves 4).

Jueves 4 de septiembre

22:00 h (desde el Ayuntamiento hasta el Recinto Ferial) Inauguración oficial de la Feria y LXXI Fiesta de la Vendimia.

Inauguración oficial de la Feria y LXXI Fiesta de la Vendimia. 22:30 h Encendido del alumbrado a cargo de la Reina de las Fiestas. Entrega de premio a la mejor caseta.

Encendido del alumbrado a cargo de la Reina de las Fiestas. Entrega de premio a la mejor caseta. Actuación musical: Orquesta Decibelios.

Viernes 5 de septiembre

19:00 h (Recinto Ferial) Pasacalles con Charanga “The Pingüinos” y animadores.

Pasacalles con y animadores. Noche: actuación de la Orquesta Decibelios.

Sábado 6 de septiembre

15:30 h (Caseta Municipal) Coplas y canciones españolas con: Ivana Show, Maribel Rodríguez, Miguel Fernández, Tere Sánchez y Paco Mariscal.

Coplas y canciones españolas con: Ivana Show, Maribel Rodríguez, Miguel Fernández, Tere Sánchez y Paco Mariscal. 22:00 h : Orquesta Decibelios.

: Orquesta Decibelios. 00:00 h: Actuación musical Las Soles.

Domingo 7 de septiembre

Pisá de la Primera Uva del Año

Capataz Infantil: Carlos Alonso Domínguez .

. Acompañado por Álvaro Peña Escudero (Capataz Infantil edición anterior).

(Capataz Infantil edición anterior). Capataz Mayor: Rafael Gallego-Góngora Díaz .

. Bendición: Daniel Martín Reyes .

. Presenta: Enrique Castro Miguel .

. Colaboran: José Borrego Vázquez y Antonio Borrego Suárez.

13:00 a 19:00 h : Paseo de Caballos por el Real.

: Paseo de Caballos por el Real. 22:30 h : Clausura de la Feria y LXXI Fiesta de la Vendimia.

: Clausura de la Feria y LXXI Fiesta de la Vendimia. Entrega de trofeos: mejores caballistas, novel, carros, trajes de flamenca y premios académicos.

Presenta: Enrique Castro Miguel.

La feria y la Fiesta de la Vendimia de Villanueva del Ariscal es una celebraciónn con identidad propia que conserva la esencia de la vendimia y que se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario festivo del Aljarafe y de toda la provincia.