Fiesta de la Vendimia de Villanueva del Ariscal: fecha y programación

La próxima semana, a partir del 4 de septiembre y hasta el día 7, el municipio sevillano de Villanueva del Ariscal se prepara para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas: la Feria y Fiesta de la Vendimia, una celebración que está declarada Fiesta de Interés Nacional de Andalucía desde 1998 y que este año alcanza su 71ª edición.
Esta cita, que es todo un homenaje a las raíces vitivinícolas de la localidad, reunirá durante varios días multitud de eventos, música, farolillos y actividades para conmemorar esta actividad histórica. Entre estas actividades estará la famosa pisá de la uva y ofrenda del primer mosto, multitud de actuaciones musicales gratuitas, cultos en honor a la Virgen de los Dolores, patrona de Villanueva del Ariscal y el ambiente más festivo de todos.
Programación completa
Viernes 29 de agosto
- 22:30 h (Avda. de Andalucía)
- Pregón de la Feria y LXXI Fiesta de la Vendimia.
- Coronación de la Reina de la Fiesta: María Isabel Dorado Luna.
- Coronación de la Reina Infantil: Valeria Galán García.
- Imposición de brazalete al Capataz Infantil: Carlos Alonso Domínguez.
- Entrega de venencia al Capataz Mayor: Rafael Gallego-Góngora Díaz.
- Pregón a cargo de José Antonio Bueno Mateo.
- Presenta: Enrique Castro Miguel.
Domingo 31 de agosto
- 08:30 h (Avda. de Andalucía)
- Romería en honor a San Ginés, hacia el Santuario de Ntra. Sra. de Loreto, con la Banda Municipal San Antonio de Padua.
- Santa Misa en el Santuario con ofrenda de frutos a Ntra. Sra. de Loreto.
- 17:30 h Regreso a Villanueva.
- La Reina de las Fiestas ofrecerá un ramo de flores a la Inmaculada Concepción en la ermita de San Miguel.
- Durante la romería: Concursos de carros y caballistas.
Martes 26 de agosto
- 21:30 h (Campo de Fútbol Padre Miguel Caballero)
- Partido: AC Villanueva – CD Salteras (XIII Trofeo de Fútbol Helvetia).
Miércoles 27 de agosto
- 21:30 h (Campo de Fútbol Padre Miguel Caballero)
- Partido: CD Albaida – CD Salteras (XIII Trofeo de Fútbol Helvetia).
Jueves 28 de agosto
- 21:30 h (Campo de Fútbol Padre Miguel Caballero)
- Partido: AC Villanueva – CD Albaida.
- Tras la final se procederá a la entrega de trofeos del XIII Trofeo Helvetia.
Miércoles 3 de septiembre
- Día de los Niños y Niñas (Zona de Atracciones) Atracciones a precios populares.
- Noches sin ruido: 21:00 a 23:30 h en la zona de atracciones (también jueves 4).
Jueves 4 de septiembre
- 22:00 h (desde el Ayuntamiento hasta el Recinto Ferial) Inauguración oficial de la Feria y LXXI Fiesta de la Vendimia.
- 22:30 h Encendido del alumbrado a cargo de la Reina de las Fiestas. Entrega de premio a la mejor caseta.
- Actuación musical: Orquesta Decibelios.
Viernes 5 de septiembre
- 19:00 h (Recinto Ferial) Pasacalles con Charanga “The Pingüinos” y animadores.
- Noche: actuación de la Orquesta Decibelios.
Sábado 6 de septiembre
- 15:30 h (Caseta Municipal) Coplas y canciones españolas con: Ivana Show, Maribel Rodríguez, Miguel Fernández, Tere Sánchez y Paco Mariscal.
- 22:00 h: Orquesta Decibelios.
- 00:00 h: Actuación musical Las Soles.
Domingo 7 de septiembre
- Pisá de la Primera Uva del Año
- Capataz Infantil: Carlos Alonso Domínguez.
- Acompañado por Álvaro Peña Escudero (Capataz Infantil edición anterior).
- Capataz Mayor: Rafael Gallego-Góngora Díaz.
- Bendición: Daniel Martín Reyes.
- Presenta: Enrique Castro Miguel.
- Colaboran: José Borrego Vázquez y Antonio Borrego Suárez.
- 13:00 a 19:00 h: Paseo de Caballos por el Real.
- 22:30 h: Clausura de la Feria y LXXI Fiesta de la Vendimia.
- Entrega de trofeos: mejores caballistas, novel, carros, trajes de flamenca y premios académicos.
- Presenta: Enrique Castro Miguel.
La feria y la Fiesta de la Vendimia de Villanueva del Ariscal es una celebraciónn con identidad propia que conserva la esencia de la vendimia y que se ha convertido en una cita imprescindible en el calendario festivo del Aljarafe y de toda la provincia.
