La feria medieval más espectacular de Sevilla se celebra en la Sierra Norte del 29 al 31 de agosto

Un año más, el pueblo serrano de Alanís, ubicado en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, celebra sus famosas Jornadas Medievales, que en esta ocasión tendrán lugar del 29 al 31 de agosto, coincidiendo con el último fin de semana del mes.

Esta magna celebración, sin igual en toda la provincia, constituye uno de los acontecimientos culturales más sobresalientes y aguardados, tanto por los lugareños como por los visitantes que se desplazan desde los pueblos circundantes y de otros lugares de Sevilla para disfrutar de esta popular cita.

Este 2025 las jornadas alcanzan su vigésima edición, prueba irrefutable de su éxito y que se han convertido en un referente para honrar la memoria y el legado histórico de Alanís, villa que por su fisonomía urbana, su rica historia y su orografía se presta de manera insigne a recrear los días de antaño.

Dos enclaves únicos

La festividad se centra en dos enclaves de singular relevancia: por un lado, la plaza del Ayuntamiento y las arterias que la circundan; por otro, la zona del Castillo y la Ermita, en la parte más elevada, que cobra durante estos días un carácter emblemático y recobra el esplendor del pasado de esta localidad a través de reyes y caballeros.

En ambos lugares la decoración y la escenografía, que evoca la época medieval, están especialmente cuidadas con banderolas ondeantes, montones de paja fresca, antorchas encendidas que iluminan las calles por la noche y toda suerte de ornamentos que evocan las gestas y tradiciones de tiempos remotos. El programa de actividades se extiende durante los tres días que dura el evento, ofreciendo entretenimiento y diversión a todos los públicos. En la plaza central y sus aledaños se disponen puestos de viandas, comestibles y brebajes, junto a artesanos que exhiben sus productos y presentes inspirados en la vida medieval.

Durante los días 29, 30 y 31 de agosto un ambiente festivo impregnará cada callejón, cada plaza y cada rincón de la villa, donde los vecinos y vecinas se entregarán de pleno a la recreación histórica. Por las diferentes calles del municipio se podrá disfrutar de conciertos, representaciones teatrales, espectáculos callejeros, bufones de la Corte, vendedores de serpientes y todo tipo de personajes que harán de estas jornadas una cita única e inolvidable.

Jornadas Medievales de Alanís / Ayuntamiento de Alanís

Entradas para participar en las Jornadas Medievales

Las entradas para participar en las Jornadas Medievales podrán adquirirse desde el día 25 de agosto tanto a través de internet (en el siguiente enlace) como de forma presencial en los puntos de venta habilitados en el Centro Guadalinfo, en el Punto Vuela de la calle Corredera. El horario para adquirirlas presencialmente es de 10:00 a 13:00 horas. El precio de la entrada para asistir a este evento es de 4 euros por persona y en caso de que se quiera adquirir por internet deberá hacerse, exclusivamente, a través de la plataforma Paypal. Por motivos de seguridad, las entradas no se envían por correo electrónico. El justificante de compra recibido mediante la plataforma de pago (correo de confirmación de PayPal) será válido y suficiente para acceder a las instalaciones municipales.

En el acceso se requerirá la presentación de dicho justificante junto con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, para su verificación. En caso de que se acuda al municipio sin entrada, habrá un punto Información General en el que se podrán adquirir siempre y cuando haya existencias.