La playa artificial a poco más de una hora de Sevilla con barcas, chiringuitos y mucha diversión

En Arcos de la Frontera, a unos 90 kilómetros de Sevilla y solo una hora y 15 minutos en coche, se encuentra La Playita, un lugar creado artificialmente aprovechando las aguas del pantano, que es todo un remanso de paz para quienes quieran disfrutar de un baño en un lugar distinto y un punto de diversión para aquellos que prefieran practicar alguna actividad acuática o tomar algo en sus chiringuitos.

La playa artificial del Santiscal se encuentra en el Paraje Natural Cola del Embalse, un espacio que se caracteriza por el mantenimiento durante todo el año por tener una lámina de agua y la presencia de una vegetación palustre constituida por carrizo, espadaña y caña común. Es utilizado como área de nidificación e invernada de especies de aves protegidas como la cigüeña. Este enclave puede presumir de tener gran interés faunístico e incluso hay habilitados cerca un observatorio para avistar las aves acuáticas residentes y migratorias como el águila pescadora.

Lo que hoy se ha convertido en La Playita, que es como se la conoce, comenzó en realidad siendo un lugar frecuentado por personas aficionadas a hacer piragüismo en el embalse, pero con el paso del tiempo y el interés que fue despertando el espacio, se acabó convirtirndo en una extensa playa artificial con 550 metros de longitud de orilla y unas cuantas hectáreas en las que poder relajarse y disfrutar de un magnífico día de verano. La zona permitida para el baño tiene una longitud de 20 metros desde la orilla, en los que la profundidad máxima es de 2,40m. Los primeros cinco metros tienen poca profundidad.

Contigua a la playa, en el mismo lago, está el Club Náutico de Arcos donde se puede practicar, pádel surf, kayak, vela, paseos en barca y esquí acuático. En este lugar es posible alquilar una barca de hidropedales para varias personas por 25 euros la hora. De ello habla con más detalle Elmira, creadora de contenidos para hacer planes con niños en Sevilla y otros lugares, quien ha compartido en sus redes sociales un vídeo sobre su experiencia en este encantador lugar de la provincia de Cádiz.

Además, la zona está habilitada con servicios de duchas, socorritas que están trabajando durante todo el verano y un par de chiringuitos con vistas al lago. En fines de semana es recomendable llegar pronto a la playa si se quiere contar con la sombra de algún árbol. El entorno cuenta con parking en el que se puede dejar el vehículo durante todo el día.

La Playita de Arcos de la Frontera tiene un horario de lunes a viernes, de 12:00 a 19:00 horas, y de 11:00 a 20:00 horas los sábados y domingos. La entrada es completamente libre y gratuita.