Este es el pueblo de Sevilla en el que se esperan las mínimas más bajas durante la ola de calor de agosto

El fin de semana del 15 al 17 de agosto la provincia de Sevilla espera soportar temperaturas de hasta 40 grados en algunos de sus pueblos, con mínimas que no descenderán de los 20 grados, por lo que se prevén noches algo más calurosas de lo habitual que incitarán a los sevillanos y sevillanas a quedarse en casa, disfrutar de la piscina (quienes se lo puedan permitir) o desplazarse hasta algunos lugares más frescos para sobrellevar el calor.

De los más de 100 pueblos que conforman la provincia de Sevilla, con todas sus comarcas, hay una zona en la que las máximas y las mínimas serán de unos grados menos respecto a la capital o algunos de los municipios de su alrededor: la Sierra Norte.

La Sierra Norte de Sevilla está compuesta por 10 municipios: Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto. De todos ellos, es Cazalla de la Sierra el que, según las previsiones, será más fresquito de toda la provincia durante la ola de calor que acecha esta semana. En esta localidad las mínimas oscilarán entre los 22 y los 24 grados, mientras que las máximas lo harán entre los 36 y 38º C durante el fin de semana (a fecha de 14 de agosto, cuando se realizó la consulta).

Qué hacer en Cazalla de la Sierra

En pleno corazón del Parque Natural de la Sierra Morena de Sevilla se encuentra el municipio de Cazalla de la Sierra, un pueblo de la Sierra Norte famoso por sus paisajes, su riqueza patrimonial y su anís y licor de guindas, lo que le ha dado fama desde el siglo XV. A pesar de que en la actualidad se vea como un municipio de pequeño tamaño y de una gran belleza, en el año 173' el rey Felipe V la convirtió en capital de España durante el verano.

Cazalla tiene un gran valor patrimonial que se puede contemplar en edificios como la parroquia de Consolación, la Plaza Mayor, el convento de San Francisco, el famoso Monasterio de la Cartuja, la ermita de la Virgen del Monte o el Convento de Santa Clara. Pero si hay dos cosas que hacen única a esta localidad son sus destilados (El Clavel y Miura) y sus alrededores, ya que se encuentra en un parque natural. Sus laderas y senderos, la ruta del Molino del Corcho, la bajada del Húeznar o su embalse, que se puede navegar en kayak, son solo algunos de los atractivos que ofrece este pueblo de la sierra de Sevilla en el que el verano es algo más llevadero que en la capital.

En Cazalla se puede comer muy bien en el Cortijo Vistalegre, en el restaurante La Agustina, en Manolo Mesón del Moro y en Bar Casa Pacheco, todos ellos establecimientos recomendados en la página web del propio ayuntamiento de la localidad.