Ceremonia Toro Nagashi en Coria del Río: cómo disfrutar de uno de los eventos más mágicos del año

Este viernes, 15 de agosto, el municipio sevillano de Coria del Río acogerá, como cada año, una de las ceremonias más emotivas, mágicas y significativas del calendario cultural no solo del pueblo sino de toda la provincia de Sevilla: el Tōrō Nagashi, una tradición ancestral japonesa que honra la memoria de los antepasados.

Qué es el Toro Nagashi

Toro Nagashi es el nombre que recibe una celebración ancestral japonesa con la que se trata de honrar a los muertos encendiendo farolillos de papel que se depositan sobre el mar o en las aguas de un río para que se vayan flotando con su corriente. Esta ceremonia se celebra, por lo general, en verano en diferentes partes de Japón y se lleva a cabo en memoria de los antepasados fallecidos, en el aniversario de su muerte o durante el festival de Obon. La creencia detrás de esta tradición es que las luces guiarán a las almas de los difuntos de regreso a la otra vida.

El Tōrō Nagashi es una ceremonia muy emotiva y hermosa que se celebra en muchas partes de Japón, y que atrae a muchos turistas cada año.

Cómo participar

En el caso de Coria del Río y dada su vinculación con el país nipón, este encuentro tiene lugar junto al río Guadalquivir, cuyas aguas portan cada año los farolillos iluminados que comienzan a desaparecer río abajo. En esta ocasión el encuentro tendrá lugar el viernes, 15 de agosto, a las 20:30 horas en el Paseo Carlos de Mesa, en una ceremonia de acceso libre y completamente gratuito con la que decenas de personas podrán disfrutar de una de las celebraciones más peculiares y bellas de la provincia de Sevilla.

Para poder depositar uno de los farolillos sobre las aguas del río estos deberán adquirirse en la papelería Santa María (en la calle Carretero, número 25) o en Bar L’Kiosko (Paseo Carlos de Mesa). También se pueden comprar en el punto de encuentro en el que tendrá lugar la ceremonia. El precio de una linterna es de 3 euros, mientras que el de dos linternas es de 5 euros. La venta de linternas está gestionada por la Asociación Hispano Japonesa Hasekura Tsunenaga de Coria del Río.

Coria del Río, única en Europa

Desde 2017, Coria del Río es el único lugar de Europa que acoge esta ceremonia, como muestra viva de la hermandad entre la localidad sevillana y Japón, marcada por el histórico viaje de Hasekura Tsunenaga en el siglo XVII. Cada año, miles de personas se congregan en la ribera del río para participar en esta experiencia única, en la que la música tradicional japonesa, el silencio respetuoso y la luz de las linternas crean un ambiente mágico e inolvidable.

El Tōrō Nagashi no es solo un acto simbólico; es una expresión de interculturalidad, memoria y conexión emocional entre dos pueblos unidos por la historia y el respeto mutuo. Una velada para el recogimiento, el homenaje y la contemplación, que se ha consolidado como uno de los eventos más emblemáticos del verano andaluz.