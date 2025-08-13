Planes para el puente en Sevilla: tres fiestas de pueblo que no puedes perderte esta semana

El verano es el momento perfecto para disfrutar de las fiestas de los pueblos que se van celebrando a lo largo de todo julio, agosto y parte de septiembre. El próximo 15 de agosto tendrá lugar el Día de la Asunción de la Virgen María, festivo en muchos puntos de España entre los que está Sevilla. Aprovechando que esta jornada se une con el fin de semana las previsiones aseguran que serán muchos los sevillanos y sevillanas que se desplacen para disfrutar de los tres días libres.

Para quienes disfruten con las verbenas de los pueblos y con el ambiente familiar y festivo propio de estas ferias, esta semana habrá varios pueblos que estarán de celebración con una programación variada y para todos los públicos:

Feria de El Coronil

El Coronil celebrará su feria entre el 13 y el 17 de agosto y en su programación habrá desde un concurso de cerveza hasta una exhibición de corte de jamón o diversos conciertos.

Miércoles 13 de agosto

21:00 h – Cena homenaje a la tercera edad y vida, con Juan Calero (Caseta Municipal).

– Cena homenaje a la tercera edad y vida, con Juan Calero (Caseta Municipal). 00:00 h – Encendido del alumbrado y charanga (Recinto Ferial).

– Encendido del alumbrado y charanga (Recinto Ferial). A partir de medianoche – Actuaciones en casetas: Capitán 80, Descarao, Habana Show, DJ Úlises, D’Kalle, Panda Canalla, Los Chanquetas, Josémi Carrasco, Malkerer, Milenial, Paco Canalla, DJ Ángel, DJ Javi y DJ Daviles.

Jueves 14 de agosto

16:00 h – II Concurso de Cerveza (Caseta La Reja).

– II Concurso de Cerveza (Caseta La Reja). 16:30 h – Gran Fiesta del Agua Infantil (Caseta Obrera).

– Gran Fiesta del Agua Infantil (Caseta Obrera). 17:00 h – Bingo y DJ en varias casetas.

– Bingo y DJ en varias casetas. 17:30 h – Actuaciones musicales, DJ y animación en diferentes casetas.

– Actuaciones musicales, DJ y animación en diferentes casetas. 18:00 h – Doctor Robert, Panda Canalla, Kondescarao.

– Doctor Robert, Panda Canalla, Kondescarao. 18:30 h – La Mala Hora DJ.

– La Mala Hora DJ. 19:00 h – Malenado.

– Malenado. 00:00 h – Espectáculo de hipnosis y magia con Ilusionar-T y Abel Copado DJ (Caseta Municipal).

– Espectáculo de hipnosis y magia con Ilusionar-T y Abel Copado DJ (Caseta Municipal). 00:30 h – Flamenco y pachangueo D’Kalle.

– Flamenco y pachangueo D’Kalle. 01:00 h – DJ Cano y sesiones en casetas.

Viernes 15 de agosto

12:00 h – Solemnidad de la Asunción de la Virgen María (Misa en honor a Ntra. Sra. de los Remedios).

– Solemnidad de la Asunción de la Virgen María (Misa en honor a Ntra. Sra. de los Remedios). 14:30 h – Exhibición de corte de jamón (Caseta Los Tajaitas).

– Exhibición de corte de jamón (Caseta Los Tajaitas). 17:30 h – Fiesta acuática y actuaciones musicales.

– Fiesta acuática y actuaciones musicales. 18:00 h – Yohan Monkey, Kondescarao, Fiesta Sorpresa, Doctor Robert, Malenado.

– Yohan Monkey, Kondescarao, Fiesta Sorpresa, Doctor Robert, Malenado. 20:00 h – DJ Úlises.

– DJ Úlises. 20:30 h – DJ Rubén Fajardo.

– DJ Rubén Fajardo. 00:00 h – Somos del Sur, Benítez y Los Tremendos, DJ David Lee, Noche Flamenquita.

– Somos del Sur, Benítez y Los Tremendos, DJ David Lee, Noche Flamenquita. 01:00 h – DJ Cano.

– DJ Cano. 01:30 h – DJ y sorpresas.

– DJ y sorpresas. 02:30 h – Sesiones de DJ.

Sábado 16 de agosto

16:30 h – Flamenquito, bingo y actuaciones.

– Flamenquito, bingo y actuaciones. 17:00 h – Fiesta de la espuma y música en directo.

– Fiesta de la espuma y música en directo. 18:00 h – The Chancletas, Gafapasta, DJ Rubén Fajardo, Traskilaos, Aquafiesta, Kondescarao, Los Elegidos.

– The Chancletas, Gafapasta, DJ Rubén Fajardo, Traskilaos, Aquafiesta, Kondescarao, Los Elegidos. 20:00 h – Solemnidad de San Roque y tiro de la maroma.

– Solemnidad de San Roque y tiro de la maroma. 20:30 h – DJ Torms.

– DJ Torms. 21:00 h – DJ David Lee.

– DJ David Lee. 00:00 h – Rafael Ruiz “El Bomba”, Diálogo Rock Andaluz, Disco Móvil con DJ Javi Pérez.

– Rafael Ruiz “El Bomba”, Diálogo Rock Andaluz, Disco Móvil con DJ Javi Pérez. 00:30 h – DJ Ángel.

– DJ Ángel. 01:00 h – Fiesta de los 80 y 90, actuaciones y sesiones de DJ.

– Fiesta de los 80 y 90, actuaciones y sesiones de DJ. 01:30 h – Comando Solera.

– Comando Solera. 02:30 h – Ivy DJ.

Domingo 17 de agosto

16:00 h – Tradicional bingo en varias casetas.

– Tradicional bingo en varias casetas. 16:30 h – Bingo especial y solidario.

– Bingo especial y solidario. 17:00 h – Gran bingo final.

– Gran bingo final. 17:30 h – The Contratados, Gran Bingo As de Picas con sorpresa.

– The Contratados, Gran Bingo As de Picas con sorpresa. 18:00 h – Entretenimiento y concurso de sevillanas.

– Entretenimiento y concurso de sevillanas. 18:30 h – Encierro infantil.

– Encierro infantil. 00:00 h – Humorista Justo Gómez, hipnosis y humor, Pedro Ferrer DJ, El Diablo se ha Escapado.

Feria de Almadén de la Plata

También del 13 al 17 de agosto el municipio de Almadén de la Plata celebrará su feria con multitud de actividades para todos los gustos:

Miércoles 13 de agosto

00:00 h – Inauguración de la Feria: encendido del alumbrado, presentación del cartel ganador y nombramiento de los reyes y reinas de las Fiestas.

– Inauguración de la Feria: encendido del alumbrado, presentación del cartel ganador y nombramiento de los reyes y reinas de las Fiestas. 01:00 h – Actuación del Trío Kalimba.

Jueves 14 de agosto

11:30 h – Carrera de cintas en bicicleta en el Recinto Ferial (menores de 7 a 13 años).

– Carrera de cintas en bicicleta en el Recinto Ferial (menores de 7 a 13 años). 12:30 h – Tradicional paseo a caballo por el recinto ferial (hasta las 19:30 h).

– Tradicional paseo a caballo por el recinto ferial (hasta las 19:30 h). 18:00 h – Concurso de cuatrola en la Caseta Municipal.

– Concurso de cuatrola en la Caseta Municipal. 22:30 h – Cena para nuestros mayores, amenizada por Mila Balsera y Jesús Navarro .

– Cena para nuestros mayores, amenizada por y . Actuación de la Orquesta Sabrosura Show hasta altas horas de la madrugada.

Viernes 15 de agosto

12:30 h – Tradicional paseo a caballo por el recinto ferial (hasta las 19:30 h).

– Tradicional paseo a caballo por el recinto ferial (hasta las 19:30 h). 23:00 h – Actuación de la Orquesta Sabrosura Show .

– Actuación de la . 01:30 h – Actuación estelar de Paco Canalla en concierto.

– Actuación estelar de en concierto. Actuación de la Orquesta Sabrosura Show hasta altas horas de la madrugada.

Sábado 16 de agosto

12:30 h – Tradicional paseo a caballo por el recinto ferial (hasta las 19:30 h).

– Tradicional paseo a caballo por el recinto ferial (hasta las 19:30 h). 20:30 h – Rocktámbulos en concierto.

– en concierto. 00:30 h – Actuación de la Orquesta Sabrosura Show .

– Actuación de la . 02:00 h – Lorena Santos & David Jiménez en concierto.

– & en concierto. Actuación de la Orquesta Sabrosura Show hasta altas horas de la madrugada.

Domingo 17 de agosto

07:00 h – Charanga y desayuno molinero en la Caseta Municipal.

– Charanga y desayuno molinero en la Caseta Municipal. 12:30 h – Tradicional paseo a caballo por el recinto ferial (hasta las 19:30 h).

– Tradicional paseo a caballo por el recinto ferial (hasta las 19:30 h). 17:00 h – Fiesta infantil: hinchables acuáticos y cañón de espuma en el Recinto Ferial.

– Fiesta infantil: hinchables acuáticos y cañón de espuma en el Recinto Ferial. 20:00 h – Teatro infantil: Doctor Termita.

– Teatro infantil: Doctor Termita. 22:30 h – Actuación de DJ Dreams en la Caseta Municipal.

– Actuación de en la Caseta Municipal. 00:30 h – Clausura de la Feria con gran tirada de fuegos artificiales y 3 toros de fuego.

– Clausura de la Feria con gran tirada de fuegos artificiales y 3 toros de fuego. Continuación de DJ Dreams en la Caseta Municipal.

Fiestas de La Luisiana

En el caso de La Luisiana sus fiestas tendrán lugar del 13 al 16 de agosto con la siguiente programación:

Miércoles, 13 de agosto – Víspera

22:00 h : Encendido del alumbrado por el equipo de gobierno, con copa de vino ofrecida por el Ayuntamiento.

: Encendido del alumbrado por el equipo de gobierno, con copa de vino ofrecida por el Ayuntamiento. 22:15 h : Actuación de la Academia de Baile Ana Rocío Arce .

: Actuación de la . 00:00 h : Pregón a cargo de José Antonio Arjona Tamarit .

: Pregón a cargo de . A continuación: Actuación de la Orquesta Odara .

. 01:30 h: Actuación de Los Elegidos.

Jueves, 14 de agosto

12:00 h : Fiesta de la espuma y de agua .

: . 14:00 h : Actuación del grupo de castañuelas de Pili Escamilla .

: Actuación del grupo de castañuelas de . 16:30 h : Actuación de Carlos Kávila .

: Actuación de . 18:30 h : Actuación de Capitán 80 .

: Actuación de . 23:00 h : Actuación de la Orquesta Malasandra .

: Actuación de la . 00:30 h : Actuación de Decai .

: Actuación de . A continuación, continúa la Orquesta Malasandra.

Viernes, 15 de agosto

14:00 h : Actuación del Mago Marimagic .

: Actuación del . 16:30 h : Actuación de Desplante .

: Actuación de . 18:30 h : Actuación de Avenate .

: Actuación de . 19:30 h : Suelta de vacas en el Centro Hípico.

: en el Centro Hípico. 22:00 h : Actuación de Tacones Coloraos (Escuela de baile Victoria Martínez).

: Actuación de (Escuela de baile Victoria Martínez). 23:00 h : Orquesta Malasandra .

: . 01:00 h: Actuación de Rockopop, seguido nuevamente de la Orquesta Malasandra.

Sábado, 16 de agosto

11:30 h : Juegos tradicionales (cucaña, juego de la soga y carrera de sacos).

: Juegos tradicionales (cucaña, juego de la soga y carrera de sacos). 16:30 h : Actuación de Somos del Sur .

: Actuación de . 18:30 h : Actuación de Los Balazos .

: Actuación de . 23:00 h : Orquesta Malasandra .

: . 00:00 h a 02:30 h : Sevillanas con Cintia Merino , Las Soles , María de la Colina y Sal Marina .

: Sevillanas con , , y . 03:00 h: Fuegos artificiales.

Domingo, 17 de agosto

Tradicionales guisos de arroz, amenizados por el grupo Besana.

Durante todos los días de feria la ludoteca permanecerá abierta de 16:00 a 21:00 horas.