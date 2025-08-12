Toda la programación del teatro de la Maestranza hasta que acabe 2025: danza, flamenco y más

El Teatro de la Maestranza de Sevilla, el más emblemático de la ciudad, es uno de los centros españoles que más cuida la programación que ofrece a lo largo de todo el año (excepto los meses de julio y agosto), con espectáculos de ópera, danza, cante flamenco, conciertos e incluso teatro.

El pasado mes de mayo el Teatro de la Maestranza daba a conocer su programación para la temporada 2025-2026, con más de cien funciones que se ofrecerán de septiembre a junio entre óperas, conciertos, recitales, espectáculos de danza y otros destinados a jóvenes audiencias, con un cartel que destaca la presencia de artistas andaluces de indudable calidad y proyección internacional.

Toda la programación hasta diciembre de 2025

La programación para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del Teatro de la Maestranza abarca desde óperas clásicas, como Carmen o Don Giovanni, hasta espectáculos de danza o un certamen de nuevas voces.

Septiembre de 2025

Carmen, de la Compañía Antonio Gades: 6 de septiembre a las 20:00 horas y 7 de septiembre a las 19:00 horas.

Octubre de 2025

Preestreno para jóvenes de Don Giovanni : 2 de octubre, a las 20:00 horas

: 2 de octubre, a las 20:00 horas Ópera de Don Giovanni: 4, 8, 10 y 11 de octubre a las 20:00 horas y 12 de octubre a las 18:00 horas.

Franco Fagioli, contratenor: 6 de octubre a las 20:00 horas.

Don Juan no existe, de Helena Cánovas (ópera de cámara): 7 y 9 de octubre, a las 22:00 horas.

Eduardo Guerrero, Debajo de los pies (danza): 19 de octubre a las 19:00 horas.

Orchestre des Champs-Élysées, concierto de Bethoveen: 20 de octubre a las 20:00 horas.

XXI Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla: 25 de octubre a las 20:00 horas.

Concierto de violín y piano de Miguel Colom y Michael Wendeberg: 26 de octubre a las 19:00 horas.

Noviembre de 2025

Rafael Riqueni, Nerja: 1 de noviembre a las 20:00 horas.

Concierto flamenco De tal palo, con Dorantes, Farrquito, José del Tomate, Lela Soto, Ismael de la Rosa y Karime Amaya: 8 de noviembre a las 20:00 horas.

Carmen, de Ernt Lubitsch: 12 de noviembre a las 20:00 horas.

Chamver Orchestra of Europe, Sir Antonio Pappano: 16 de noviembre a las 20:00 horas.

La Romántica, duo de canto y piano: 19 de noviembre a las 20:00 horas.

La niña que salvará nuestro mundo, Claroscuro: 21 y 22 de noviembre a las 18:00 horas; 22 y 23 de noviembre, a las 12:00 horas.

The Fairy Queen, Henry Purcell: 23 de noviembre a las 19:00 horas.

Orfeo ed Euridice, Christoph Willibald Gluck: 29 de noviembre a las 20:00 horas.

Diciembre de 2025

Lucrezia Borgia, Gaetano Donizetti: 3, 6 y 9 de diciembre, a las 20:00 horas.

Xabier Anduaga, tenor: 7 de diciembre a las 19:00 horas.

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con Martha Argerich al piano: 12 de diciembre a las 20:00 horas.

Compañía Nacho Duato, Na Floresta-Duende-Cantus: 14 de diciembre a las 19:00 horas.

Musical Mamma Mia!: 18 de diciembre a las 20:00 horas; 19, 20 y 21 de diciembre a las 17:00 horas; 19 y 20 de diciembre, a las 21:00 horas; 21 de diciembre a las 12:30 horas.

Mariola Cantarero, Diva Navidad: 26 de diciembre a las 20:00 horas.

Orquesta Fundación Barenboim-Said: 29 de diciembre a las 20:00 horas.

Esta programación se hace posible gracias al apoyo del grupo de patrocinadores y colaboradores que temporada tras temporada brindan su apoyo incondicional al Maestranza; Y, además, volverá a contar con la colaboración en el programa social de Fundación ‘laCaixa’.

Venta de entradas

Las entradas para poder disfrutar de cualquiera de los espectáculos que tendrán lugar en el Maestranza a lo largo de esta temporada están disponibles desde el pasado mes de junio, al igual que los abonos de Ópera, Ópera Fin de Semana y Gran Selección, Paquete Flamenco y Paquete Mixto. Estas se pueden adquirir a través de la página web del teatro y su precio variará en función del espectáculo que se desee ver y del asiento que se quiera ocupar dentro de la sala.