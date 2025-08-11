El Tren de la Luna, la experiencia a una hora de Sevilla alrededor de un curioso enclave minero

En el municipio onubense de Río Tinto, a una hora de Sevilla en coche, las personas apasionadas del entorno minero de esta localidad podrán disfrutar del increíble Tren de la Luna, una experiencia en ferrocarril que permite visitar este lugar tanto de día como de noche, de ahí su nombre. La peculiaridad de este tren es que solo sale durante las noches de luna llena, por lo que las próximas excursiones tendrán lugar los días 5 y 6 de septiembre.

La visita ofrecida por el Tren de la Luna comenzará en la estación de Talleres Mina. Los visitantes serán recibidos 20 minutos antes del horario de salida marcado en la propia estación de Talleres Mina, situada en la carretera A476 entre Minas de Riotinto y Nerva. En la estación de los Frailes, los visitantes realizarán una parada de unos 60 minutos a la que las personas interesadas podrán llevar su comida.

También hay mesas habilitadas en la propia estación desde las que se puede escuchar música en directo y servicio de bar y aperitivos, mientras se espera la llegada de la luna llena, la cual, acompañará el viaje de vuelta. Quienes lo prefieran también podrán concertar un pícnic y recogerlo a la salida del ferrocarril en la propia estación. Para ello hay que ponerse en contacto hasta con cuatro días de antelación en el servicio de repostería La Gilda, a través del número de teléfono 662482232. La duración total de la actividad es de aproximadamente 3 horas.

Cómo adquirir la entrada

Las entradas para poder disfrutar de la experiencia ofrecida por el Tren de la Luna se adquieren, únicamente, a través internet, en la página web del Parque Minero de Río Tinto.

El precio de la entrada para disfrutar del Tren de la Luna ronda los 25 euros por persona en el caso del pase general. Puesto que la actividad dirigida al mes de agosto ha tenido lugar hace apenas unos días es necesario esperar a que vuelvan a abrir el turno para la luna llena del mes de septiembre y así adquirir el ticket para disfrutar de este particular ferrocarril. Cualquier duda o aclaración se puede resolver a través del teléfono 959 59 00 25.

Otras actividades del parque minero

Además del mágico Tren de la Luna con el que se podrá conocer el parque tanto de día como de noche, lo que le confiere un aspecto distinto y único, a través de la página web del Parque Minero de Río Tinto se pueden conocer las múltiples actividades que se organizan en este entorno.

Entre ellas se encuentra la visita completa al lugar, la visita enfocada a la historia de esta mina, aquella que permite conocer el patrimonio minero de la comarca o la visita dedicada al planeta Marte, cuya composición podría tener ciertas similitudes con algunas zonas de Río Tinto.