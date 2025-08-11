La Reserva Starlight más grande del mundo está en Sevilla y es el sitio perfecto para ver las Perseidas

La lluvia de estrellas de agosto, conocida popularmente como Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo, está teniendo lugar a lo largo de todo este mes e incluso algunos días de julio, teniendo su punto de mayor visibilidad, según las previsiones, la noche del próximo 12 de agosto, en torno a las 22:00 horas en horario peninsular. El mejor momento para poder disfrutar de la lluvia de estrellas de agosto es justo después de la puesta de sol, ya que cuando la luna salga el reflejo de esta (que estará en fase menguante, pero bastante grande) impedirá ver el cielo con nitidez.

El origen de este fenómeno radica en los restos del cometa 109P/Swift-Tuttle, puesto que al orbitar en su paso más cercano a la tierra emite gases y arroja polvo y escombros que se convierten en meteoritos y que forman un anillo. En el momento en el que la tierra, que está girando alrededor del sol, pasa cerca de algunos de estos anillos, su campo gravitatorio lo atrae y sus meteoritos acaban cayendo a gran velocidad, lo que conforma ese espectáculo que muchos y muchas disfrutan presenciando las noches de cada verano.

A pesar de que se piense que su nombre puede tener relación con el origen de la lluvia de estrellas y, por tanto, el cometa, en realidad el nombre de Perseidas se debe a que parece que surgen en la constelación de Perseo, un héroe de la mitología griega.

A pesar de que este sea el nombre más conocido, en España, Italia y Francia también se conoce a la lluvia de estrellas de agosto como las Lágrimas de San Lorenzo por producirse en fechas próximas al 10 de agosto, cuando se conmemora el fallecimiento del mártir católico.

La mayor reserva Starlight del mundo

En Sevilla existen algunos puntos que están reconocidos entre los mejores de España para la observación del cielo nocturno. Estos se encuentran en la zona de Sierra Morena (que abarca más provincias), convirtiéndose en la Reserva Starlight mmás grande del mundo. Se caracteriza por tener una baja contaminación lumínica, ya que están alejados de la ciudad, el buen tiempo hace que no haya demasiadas nubes, que dificultarían la visión. Además, al ser la zona de Europa más próxima al ecuador, permite la observación de una mayor extensión del universo, lo que se traduce en que muchos cuerpos celestes solo son visibles desde Andalucía.

La Reserva Starlight de Sierra Morena se extiende por más de 400 kilómetros a lo largo del norte de las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva, lo que supone un total de 57 municipios y más de 400 mil hectáreas que engloban seis parques naturales: P.N. Despeñaperros, P.N. Sierra de Andújar, P.N. de Cardeña y Montoro, P.N. Sierra de Hornachuelos, P.N. Sierra Norte de Sevillla y P.N. Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Tal y como recoge el portal de la Junta de Andalucía, la Certificación a Sierra Morena como Reserva y Destino Starlight, otorgada por la Fundación Starlight y avalada por la UNESCO, acredita que apenas existe contaminación lumínica, más del 60% de sus noches están despejadas y la oscuridad de su cielo nocturno se equipara a la de muchos observatorios profesionales a nivel internacional.

La reserva andaluza ofrece una completa red de miradores estratégicamente situados y acondicionados, para contemplar el brillo de las estrellas del firmamento, actividades de divulgación astronómica y servicios especializados, cumpliendo los más exigentes estándares de calidad y confortabilidad. Todo ello sumado a los atractivos culturales, etnográficos y patrimoniales inmersos en un paisaje natural muy accesible que posicionan a Sierra Morena como un destino de referencia para el turismo de estrellas.

Las Perseidas en Sevilla

En el caso concreto de Sevilla, estos lugares se encuentran en la comarca de la Sierra Norte y comprende los municipios de Alanís de la Sierra, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal, las Navas de la Concepción, Constantina, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto. Desde cualquiera de ellos se puede disfrutar del cielo de nocturno y presenciar, este mes de agosto, las famosas Lágrimas de San Lorenzo.