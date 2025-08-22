Concurso de arroces, conciertos gratuitos y mucho más: toda la programación de la Feria de Tomares 2025
La Feria de Tomares se celebrará del 3 al 7 de septiembre con una interesante programación para todos los públicos
El próximo miércoles, 3 de septiembre, dará comienzo la Feria de Tomares 2025, que en esta ocasión se celebrará hasta el domingo, día 7, y en la que habrá multitud de actividades y eventos para todos los públicos con el objetivo de conmemorar una de las fiestas más importantes de este municipio sevillano.
El Patio de la Fuente del Ayuntamiento ha sido el escenario elegido para la presentación del cartel oficial de la Feria, un diseño de Luciano Rosch, y de la programación que llega un año más cargada de conciertos en directo con reconocidos grupos como la Orquesta Mondragón, Diablo se ha escapado, Nolasco o Manuel Cortés, los artistas locales Joaquín Pavón, Serva Labari, Ely Silva o Alborea, con Belén de los Reyes, concursos como el de Arroces y el de Casetas, la tradicional y centenaria “Tómbola” de la Hermandad Sacramental, origen de la Feria, y una gran animación en cada una de las 28 casetas, incluida la Caseta Municipal, que conformarán el Real.
La Feria se celebrará desde la noche del miércoles 3 de septiembre, Día del Niño, con todos las atracciones a 3 euros ese día, desde las 19:00 horas, la tradicional cena del Pescaíto y el encendido del alumbrado, hasta el domingo 7 de septiembre, que también estará dedicado a los niños con la tradicional gala Infantil y pizza gratis. Cinco días de diversión y animación, en los que vecinos y visitantes podrán disfrutar del buen ambiente, los concursos, la buena gastronomía, la música en directo para todos los gustos y edades, las actividades infantiles y, cómo no, la tradicional Tómbola de la Hermandad Sacramental.
Además, a partir de las 22:00 horas la zona de las atracciones estará libre de ruidos, una iniciativa pionera en España en 2019 en solidaridad con las personas con necesidades especiales. El recinto también contará con un Punto Violeta, implantado desde 2022, potenciando espacios de ocio seguros y libre de violencias machistas y contra el colectivo LGTBIQ+.
Toda la programación
MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE:
- 21:30 horas: Cena del Pescaíto. Orquesta Los Elegidos
- 22:30 horas: Joaquín Pavón y Cintia Merino: ‘La Copla viva’
- 00:00 horas: Inauguración del Alumbrado, con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica de Tomares (BST)
JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE:
- 21:00 horas: Concurso de Casetas
- 21:30 horas: Orquesta Sugar
- 23:00 horas: Alborea, con Belén de los Reyes
- 00:30 horas: Nolasco
- 02:00 horas: Orquesta Sugar
VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE (Festivo en Tomares):
- 12:00 horas: XI Concurso de Arroces
- 14:30 horas: Degustación de los Arroces del Concurso
- 15:00 horas: Entrega de Premios de los Concursos de Arroces y de Casetas
- 22:00 horas: Orquesta Sugar
- 00:00 horas: Orquesta Mondragón
- 02:00 horas: Orquesta Sugar
SÁBADO, 6 DE SEPTIEMBRE:
- 15:30 horas: Ely Silva
- 22:00 horas: Serva Labari
- 23:30 horas: Manuel Cortés
- 01:00 horas: Diablo se ha escapado
DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE:
- 13:00 horas: Gala Infantil
- 14:00 horas: Pizza gratis para los niños
