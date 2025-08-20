Festival del Patio y Metrópolis 2025: fechas, entradas y todos los grupos que actuarán en los dos eventos

El próximo mes de septiembre, de los días 17 a 20, el patio de la Diputación de Sevilla acogerá la cita musical Festival del Patio, un evento en el que participarán varios artistas y grupos conocidos del panorama actual. En esta ocasión la programación estará integrada por cuatro conciertos que protagonizarán los grupos Miss Caffeina (miércoles 17), Siloé (jueves 18), Juan Perro (viernes 19) y Derby Motoreta's Burrito Kachimba (sábado 20).

Programación del Festival del Patio

Paralelamente a este evento musical de la Diputación de Sevilla se celebrará en la provincia Metrópolis, otra cita musical que contará con cinco conciertos (Duncan Dhu, Rozalén, Fangoria y Nancys Rubias, Coque Malla y Camela) y que se celebrará del 12 de septiembre al 10 de octubre.

Programación de Metrópolis

Viernes 12 de septiembre de 2025: 22:00 horas, Duncan Dhu. Entradas 5 euros. Plaza de Toros, Utrera.

Sábado 13 de septiembre de 2025: 22:00 horas, Rozalén. Entradas 5 euros. Teatro Auditorio Ribera del Guadaíra, Alcalá de Guadaíra.

Domingo 14 de septiembre de 2025: 22:00 horas, Fangoria y Nancys Rubias. Entradas 5 euros. Recinto Multiusos El Abrazo, La Rinconada.

Domingo 21 de septiembre de 2025: 22:00 horas, Coque Malla. Entradas 5 euros. Auditorio Los del Río, Dos Hermanas.

Viernes 10 de octubre de 2025: 22:00 horas, Camela. Entradas 5 euros. Centro Multiusos antiguo Centro Hípico, Mairena del Aljarafe.

Las entradas para ambos eventos pueden adquirirse por internet, a través de la página entradas.com, a partir del 19 de agosto y están disponibles desde 2.50 euros. Tras el éxito de su primera edición el Festival del patio + Metrópolis regresa con más fuerza que nunca, transformando el Patio de la Diputación en un escenario abierto a la música al encuentro ciudadano.