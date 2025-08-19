Isla Mágica lanza grandes descuentos en sus entradas de día completo hasta septiembre: cómo conseguirlas

Isla Mágica, el mayor parque temático y de atracciones de Sevilla que está ambientado en la llegada de los europeos al continente americano, está ofreciendo durante este verano importantes descuentos en sus entradas de día completo, tanto para Isla Mágica como para Agua Mágica, que estarán disponibles hasta la primera semana del mes de septiembre.

Durante el mes de agosto y hasta los primeros días de septiembre, el parque ha ampliado las ofertas de este verano en sus entradas con importantes descuentos durante los martes o para los pases de adultos cualquier día de la semana siempre que se adquiera el bono para el día completo. Actualmente, existen tres promociones vigentes para disfrutar de la entrada a Isla Mágica con importantes descuentos:

Martes Lowcos

El parque temático ofrece sus entradas con un 20% de descuento sobre el precio habitual durante los martes de agosto y hasta el próximo 2 de septiembre. Este descuento solo es válido para el pase de Isla Mágica del día completo (no incluye el de Agua Mágica). Para poderse beneficiar de la promoción será necesario introducir el código de descuento MARTESLOWCOS a la hora de comprar las entradas a través de la página web del parque.

Entrada de adulto a precio infantil

Además de los Martes Lowcos, Isla Mágica ha ampliado otra de sus promociones hasta el 8 de agosto, En este caso se trata de la oferta Agua Niño, con la que se pueden adquirir entradas de adultos al precio de las infantiles. Para ello se deberá adquirir el pase del día completo de Isla Mágica + Agua Mágica e introducir el código promocional AGUANIÑO a la hora de comprarlas en la página web. A pesar de que en la actualidad este pase ya incluye una promoción, ambas son aplicables.

Descuentos especiales

También durante estos días es posible adquirir la entrada del día completo con descuentos especiales de hasta un 37%, tanto en las de adultos como en el caso de las infantiles. De esta manera, en lugar de pagar 39,90 euros para el pase de mañana y tarde, la entrada para todo el día se podrá adquirir a un precio de 24,90 euros. Esta oferta también aplica en el caso de día completo con Agua Mágica y la promoción de Agua Niño.

El parque

Isla Mágica cuenta con 6 zonas temáticas que te harán viajar en el tiempo para conocer las costumbres y los lugares más representativos de la época de los descubrimientos, los siglos XVI y XVII. Estas son Puerto de Indias, Puerta de América, Amazonia, La Guarida de los Piratas, La Fuente de la Juventud y El Dorado.

Además de la zona de atracciones y temática tiene un recinto dedicado a juegos acuáticos conocido como Agua Mágica que cuenta con una gran playa, toboganes de vértigo, cascadas, piscinas, zonas de descanso con hamacas, y mucho más.

Isla Mágica es el lugar perfecto para el disfrute tanto de niños como adultos, con diferentes espacios dedicados a la diversión de cualquier edad y para todos los gustos y con áreas destinadas al descanso, a la restauración y a la interpretación de diferentes espectáculos que convierten al parque en un lugar donde se viven experiencias únicas.