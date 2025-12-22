Cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025: sale el primer cuarto premio, el 78477, muy repartido y dejando su parte en Cazorla

Ya se conoce el primero de los cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025. El décimo agraciado ha sido el 78477 y ha sido cantado a las 9:51. El propietario de este décimo recibirá un premio de 200.000 euros por serie, lo que se traduce en 20.000 euros por décimo, Aunque no alcanzan las cuantías del Gordo o de los segundos y terceros premios, siguen siendo de gran relevancia para los participantes en este tradicional sorteo navideño.

Un premio que ha caído en 15 administraciones españolas y ha dejado su parte en la localidad jiennense de Cazorla. El 78477 también ha dejado su suerte en Vizcaya, Girona y Barcelona en Cataluña. Segovia, Toledo, Valencia y Madrid, además de en Jaén. Localidades como Mislata, Olot, Badalona, Leioa, Getafe o San Lorenzo del Escorial son esta mañana un poco más felices.

En Andalucía, el número premiado se ha vendido en la calle Doctor Muñoz, número 1, en la Administración número 1 de Cazorla donde vecinos y visitantes han recibido la noticia con alegría pues se han repartido 120 series del primer cuarto premio, un total de 24 millones de euros, según Loterías y Apuestas del Estado.

Una de las ventajas de los cuartos premios es su tratamiento fiscal. Según la normativa vigente, los primeros 40.000 euros de premio en la lotería están exentos de tributación. Por lo tanto, los afortunados ganadores de estos premios recibirán la totalidad de los 20.000 euros sin tener que hacer frente a deducciones fiscales.

Los otros premios que dejan los cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025

La Lotería de Navidad 2024 no solo reparte los dos números del cuarto premio, sino que además “arrastra” una serie de premios menores asociados que multiplican las opciones de llevarse un pellizco. Entre ellos destaca la centena del cuarto premio, una combinación muy habitual en las consultas de los jugadores cuando quieren saber si su número tiene algún premio aunque no coincida exactamente con el agraciado.

Cada uno de los dos cuartos premios genera premios para los números que comparten las tres primeras cifras con el número ganador, a excepción del propio número premiado. Estos premios se conocen como premios de centena del cuarto premio.

En el caso concreto del cuarto premio, la centena del cuarto reparte 1.000 euros por billete (es decir, 100 euros por décimo).

Cómo funciona la centena del cuarto premio

El premio de centena del cuarto premio se aplica a todos aquellos números cuya centena —las tres primeras cifras— coincide con la del número que ha sido agraciado con un cuarto premio. Queda excluido, eso sí, el propio número ganador del cuarto, que ya tiene su dotación específica.

Para cada uno de los dos cuartos premios del sorteo se reparten 99 premios para los 99 números restantes de la misma centena (mismas tres primeras cifras) del número del cuarto premio. Cada uno de esos números cobra 1.000 € por billete, lo que se traduce en 100 € por décimo.

De este modo, no solo el número exacto se beneficia del cuarto premio, sino que toda su centena “irradia” premios hacia los números vecinos.

Cuánto se queda Hacienda de los cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025

Los jugadores agraciados con el cuarto premio de la Lotería de Navidad 2024 cuentan con una ventaja frente a los grandes premios: en lugar de un solo número agraciado, el sorteo reparte dos Cuartos Premios, lo que supone el doble de opciones de resultar afortunado. Ahora bien, ¿cómo interviene Hacienda en estos premios y cuánto se queda realmente el fisco?

A diferencia del Gordo, del segundo y del tercer premio, los ganadores de un cuarto premio con un décimo tienen una situación más favorable desde el punto de vista fiscal. Quienes cuenten con un número agraciado en esta categoría recibirán íntegramente 20.000 euros, sin que se aplique ninguna retención en origen.

Esto se debe a que la normativa establece que solo se gravan los premios que superan los 40.000 euros, de modo que cualquier cantidad igual o inferior a esa cifra queda fuera de la tributación en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Como el importe del cuarto premio por décimo se sitúa en 20.000 euros, el jugador cobra la totalidad del premio.

Dos cuartos premios y doble de opciones

El sorteo de la Lotería de Navidad reparte dos Cuartos Premios, lo que, en términos prácticos, significa que los participantes tienen el doble de posibilidades de acceder a esta categoría respecto a los premios únicos como el Gordo, el segundo o el tercero.

Cada uno de esos Cuartos Premios está asociado a una dotación de 20.000 euros por décimo, una cifra que se percibe sin ningún tipo de retención fiscal cuando se juega a nivel de décimo. Así, quien haya adquirido un único décimo premiado verá cómo el premio llega íntegro a su cuenta bancaria.

Qué ocurre si se juega una serie completa

El tratamiento cambia si, en lugar de un solo décimo, la persona afortunada ha adquirido una serie completa vinculada a uno de los Cuartos Premios. En ese caso, el importe total asociado asciende a 200.000 euros, una cantidad que sí supera el umbral de los 40.000 euros exentos.

En este escenario, se aplicaría la retención fiscal sobre esos 200.000 euros, pero no sobre la totalidad. Tal y como se indica, se gravaría el importe que excede de la parte exenta: se aplicaría un 20 por ciento de retención sobre 160.000 euros, puesto que los primeros 40.000 euros quedarían libres de tributación.

De este modo, en el caso de la serie, el jugador no mantendría íntegro el total de los 200.000 euros, ya que una parte de esa cantidad quedaría sujeta al 20% de retención indicado, mientras que el resto se percibiría como ganancia neta.

Los cuartos premios en 2024

Los dos cuartos premios de este sorteo de Lotería de Navidad 2024 fueron para el 77768 y el 48020, dotados ambos con 200.000 euros a la serie (20.000 euros al décimo). Fueron cantados a las 9:58 horas y a las 11:14 respectivamente.

El 77768 ha caído muy repartido por toda España, destacando 40 series que se han venido en Madrid, concretamente en la calle Arenal número 16. Ha llegado también a todas las provincias andaluzas, dejando 420.000 euros en Málaga capital, punto en el que más décimos se han vendido. Y el 48020 también ha sido repartido por múltiples puntos del país, incluyendo Madrid, Alicante, Barcelina, Badajoz, Granada o Cádiz.

Este 48020 se vendió principalmente en la Administración 385 de Madrid, ubicada en la calle Colombia, que repartió 161,3 series. Dotado con 200.000 euros por serie y 20.000 euros por décimo, el 48.020 también se comercializó en las localidades de Elda (Alicante) y Sant Boi de Llobregat (Barcelona), entre otras.

Además, se vendió en Manises (1 serie), Ontinyent (1 serie) y otra serie más en la administración del centro comercial Bonaire, en Aldaia, que había quedado arrasado por la DANA del 29 de octubre. La Administración 150 de la calle Arenal de Madrid vendió 41 series del 77768, premiadas con 200.000 euros cada una (20.000 euros al décimo), por lo que repartió 8,2 millones, cifra a la que se sumó más de un millón en la web de Loterías y Apuestas.

El número también llegó a la mítica administración de Doña Manolita, en el centro de la ciudad, donde se vendió una serie valorada en 200.000 euros. Asimismo, volvió a tocar en los municipios de Alcalá de Henares, San Fernando de Henares y dejó un pellizco en La Chulapa de Moncloa. El número fue cantado a las 09:57 horas en el quinto alambre de la segunda tabla y repartió una cantidad notable en la capital, con más de 50 series, además de alcanzar Guía de Isora (Tenerife) y Benidorm (Alicante), entre otras localidades.

El 77768 llegó a todas las provincias andaluzas, con un bote total de 2.260.000 euros, dejando 420.000 euros en Málaga capital, que fue el punto donde más décimos se vendieron. En detalle, los municipios agraciados fueron Barbate (Cádiz), Málaga capital, Las Norias (Almería), Conil de la Frontera (Cádiz), Ubrique (Cádiz), Huelva capital, Lepe (Huelva), Bormujos (Sevilla), Morón de la Frontera (Sevilla), Almería capital, Campohermoso (Almería), Puente del Río (Almería), Retamar (Almería), San Juan de Terreros (Almería), Jerez de la Frontera (Cádiz), Los Barrios (Cádiz), San Fernando (Cádiz), Cabra (Córdoba), El Viso (Córdoba), Fuente Palmera (Córdoba), Hornachuelos (Córdoba), La Carlota (Córdoba) y Moriles (Córdoba).

También dejó premios en la provincia de Granada, concretamente en Baza, Gabia Grande, Granada capital, Huétor Tájar, Loja, Motril, Tócon, Velilla-Taramay, Villa de Otura y Zafarraya. En Huelva resultaron premiadas Ayamonte, la capital y Villarrasa. En Jaén tocó en la capital, Linares y Úbeda. En Málaga, además de la capital, llegó a Las Lagunas, Marbella, Mijas, San Pedro de Alcántara y Torre del Mar. En Sevilla cayó en Carmona, Los Corrales, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera y en la capital. El primer cuarto premio se vendió en distintas localidades de la Región de Murcia, como Alhama de Murcia, Alcantarilla, Cartagena, San Pedro del Pinatar, Lorca, Bullas, Los Alcázares, Cabo de Palos, Mazarrón o Molina de Segura.

El número también se distribuyó en varios puntos de Baleares: en Mallorca (diferentes puntos de Palma, Ca’n Picafort, Campos, Inca y Sencelles), en Menorca (Ciutadella, Ferreries y Mercadal) y en Sant Antoni de Portmany (Ibiza). El premio estuvo muy repartido y se vendió en todas las provincias de Castilla y León, excepto Palencia y Segovia.

El 77768 dejó 1,16 millones de euros en distintos puntos de Burgos, Salamanca, Ávila, Zamora y Valladolid. En la capital burgalesa, la administración 12, en la calle Trinas, vendió una serie de este cuarto premio, dotada con 20.000 euros al décimo y 200.000 a la serie. Lo mismo ocurrió en la administración 9 de Salamanca, que también repartió 200.000 euros al vender una serie completa.

Igualmente, la administración de Río Shopping, en Arroyo (Valladolid), vendió una serie del número y repartió otros 200.000 euros, mientras que en el punto de venta del paseo de la Estación de Ávila se expidieron cinco décimos agraciados con este cuarto premio. En Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) se vendieron cinco décimos del 77786, repartiendo 100.000 euros. En la capital leonesa, en el punto de venta de la glorieta de Guzmán el Bueno, y en la localidad vallisoletana de El Carpio se vendieron dos décimos en cada caso. También se vendió un décimo del 77786 en el municipio burgalés de Melgar de Fernamental, así como en los municipios leoneses de Columbrianos y San Emiliano, y en los puntos de venta de las avenidas Mariano Andrés y San Andrés, en León.

En Cataluña, el primer cuarto premio cayó en una veintena de localidades. Una administración de Barcelona vendió dos series; otras administraciones de Barcelona, Alella, Montgat, Santa Coloma de Gramenet y Tarragona vendieron una serie cada una, además de varios décimos en Sabadell, Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona, Castelldefels, L’Hospitalet de Llobregat, Malgrat de Mar, Masquefa, Sant Feliu de Codines, Sant Vicenç dels Horts, Sant Quirze del Vallès, Girona, L’Escala, Llançà, Sarrià de Ter, Tossa de Mar y L’Ametlla de Mar.

Además, el número del quinto alambre de la segunda tabla repartió 200.000 euros en Badajoz y otros 200.000 en Mérida, tras venderse una serie en cada localidad, y también salpicó a varias localidades extremeñas. En concreto, la administración número 15 de Badajoz, situada en el Centro Comercial Carrefour, vendió una serie completa, dotada con 200.000 euros, y la administración número 7 de Mérida, en la calle Graciano, 24, vendió otra serie.

En Gargáligas (Badajoz) se vendieron tres décimos, con 20.000 euros cada uno, según datos de Loterías y Apuestas del Estado. Otras ocho localidades extremeñas también se vieron agraciadas con este cuarto premio: Badajoz, Fuentes de León, Mérida, Zafra, Aldeanueva del Camino, Coria, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara, donde se vendió un décimo en cada una de ellas.

