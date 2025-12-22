El Gordo de la Lotería de Navidad 2025: Sale el Gordo: el 79432 y pasa de largo en Andalucía

El 79432 ha sido el número ganador del Gordo en este Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie, 400.000 al décimo, 328.000 descontando lo que se queda Hacienda por impuestos. El número fue cantado por los Niños de San Ildefonso a las 10:44 de este 22 de diciembre de 2025.

El Gordo ha caído en León y Madrid, pasando de largo en Andalucía, que no ha sido agraciada en esta ocasión. Villablino, Pola de Gordón, La Bañeza y Madrid se llevan este primer premio en 2025.

El premio de 2024, íntegro en La Rioja

El 72480 fue el número ganador del Gordo en este Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. El número fue cantado por los niños de San Ildefonso a las 11:26 horas de este 22 de diciembre de 2024. El premio ha caído íntegramente en la administración nº6 de Logroño, en La Rioja. El propietario de la administración número 6 de Logroño, conocida como Lotería 'María del Carmen', Ángel Alda, situado en Muro de Carmen, 4, fue vendido íntegramente El Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad, el 72480, dotado con 4.000.000 euros a la serie, ha dicho estar "desbordado" y "algo asustados". Alda ha señalado que "parte- de los 772 millones de euros del premio- se ha vendido en ventanilla", pero la gran mayoría se ha ido al Club de Baloncesto Distrito Olímpico de Madrid. La administración riojana, que ya ha dado premios importantes en sus 51 años de existencia, sobre todo hace dos años cuando dio el primer premio de la lotería de El Niño, brinda con Rioja como tradición.

El Gordo de 2024, el 72480, dotado con 4.000.000 euros a la serie, ha hecho millonaria a personas como Piluca Balda, que se acercó a la administración número 6 de Logroño, conocida como lotería María del Carmen, después de "una comida de amigas" para comprar un décimo para el sorteo de Navidad. Balda, que se había enterado de su fortuna por teléfono, se ha acercado hasta el conocido despacho de lotería logroñés, situado en la calle Muro del Carmen 6. Aunque algunos billetes se han vendido por ventanilla otros se han ido a Madrid, al Club de Baloncesto Distrito Olímpico, que lo ha distribuido en papeletas.

La premiada, que es de Logroño, ha dicho que lo iba a celebrar "con unos buenos vinos de Rioja", para una suerte que "es la primera vez que me pasa". "Juego lo típico, algunos décimos y algunas participaciones", ha declarado.

Cúanto se queda Hacienda si te ha tocado el Gordo

Los agraciados con el Gordo de la Lotería de Navidad 2025, dotado con 400.000 euros por décimo, no recibirán la cantidad íntegra, ya que Hacienda retiene parte del premio. En concreto, el Estado se queda con 72.000 euros, al aplicarse un gravamen del 20% sobre la cantidad que supera el mínimo exento de 40.000 euros.

De este modo, cada ganador del primer premio recibirá finalmente 328.000 euros netos, tras el correspondiente descuento fiscal. La misma normativa afecta a los segundos y terceros premios, aunque con importes y retenciones proporcionales.

Retención en los premios principales

En el caso del segundo premio, de 125.000 euros por décimo, los ganadores tributarán por 85.000 euros, ya que los primeros 40.000 están exentos. Aplicado el tipo impositivo del 20%, el importe a ingresar en Hacienda asciende a 17.000 euros, por lo que el ganador se quedará con 108.000 euros netos.

Por su parte, los afortunados con el tercer premio, de 50.000 euros por décimo, deberán abonar 2.000 euros al fisco (el 20% de los 10.000 euros no exentos), quedando su ganancia final en 48.000 euros.

Los otros premios del Gordo: cuánto dinero toca por las terminaciones, aproximaciones y pedrea

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no solo reparte los grandes premios —El Gordo, el segundo y el tercer premio—, sino también una gran cantidad de premios menores que pueden alegrar el día a miles de jugadores. Entre ellos se encuentran las aproximaciones, las centenas, las dos últimas cifras y el reintegro.

Estos galardones, aunque de menor cuantía, suponen una parte esencial del reparto total, ya que permiten que un gran número de participantes se lleve alguna cantidad. A continuación se detallan los principales premios menores del sorteo.

Aproximaciones al Gordo

Las aproximaciones se conceden a los números inmediatamente anterior y posterior al que obtiene el primer premio.

Premio por billete (serie completa): 20.000 euros.

20.000 euros. Premio por décimo: 2.000 euros.

En la práctica, los poseedores de estos décimos se acercan mucho al gran premio, obteniendo una cantidad relevante por su número cercano al Gordo.

Centenas del Gordo

Este galardón se otorga a todos los números cuya centena (los tres primeros dígitos) coincida con la del número ganador del primer premio, exceptuando el propio Gordo.

Premio por billete: 1.000 euros.

1.000 euros. Premio por décimo: 100 euros.

Es uno de los premios más repartidos del sorteo y suele dejar pequeños pellizcos de fortuna en diferentes rincones de España.

Dos últimas cifras del Gordo

Los décimos cuyas dos últimas cifras coinciden con las del número ganador del Gordo también reciben un premio.

Premio por billete: 1.000 euros.

1.000 euros. Premio por décimo: 100 euros.

Este tipo de coincidencia es bastante común debido al elevado número de combinaciones posibles. Muchos jugadores lo consideran una señal de “suerte compartida”.

Reintegro

El reintegro se concede a los números cuya última cifra coincide con la del Gordo. Se trata del premio más frecuente del sorteo, ya que cubre una de cada diez combinaciones posibles.

Premio por décimo: 20 euros.

De este modo, quienes acierten la última cifra recuperan exactamente lo invertido en la compra del décimo, un pequeño consuelo que mantiene viva la ilusión de volver a probar suerte el año siguiente.

