La doble esperanza del Betis: Isco y Amrabat

Amrabat es atendido por el doctor del Betis, José Manuel Álvarez, en presencia del Cucho y de Isco, tras la patada al malagueño en el encuentro europeo ante el Utrecht.

Hoy, justamente dentro de un mes, el Betis disputará la ida de los octavos de final de la Europa League –el sorteo se celebrará el próximo viernes 27 de febrero– y para entonces queda por ver si puede contar con Isco o Amrabat, o con ambos, lo que sería una extraordinaria noticia para los verdiblancos.

La situación de los dos, en estos momentos, es una incógnita: siguen con sus procesos de recuperación y, en el caso del medio centro, a la duda sobre cómo y cuándo regresará se le une la que existe en torno a su futuro, pues en junio finaliza su préstamo en el conjunto de Heliópolis y su nombre empieza a ser vinculado a otros clubes, como es el caso del Villarreal, según informó ayer el portal africafoot.com.

LA INCÓGNITA DEL FUTURO DE AMRABAT

Dicho medio, especializado en fútbol africano, publicó diferentes cuestiones sobre la situación de Amrabat, indicando que en estos momentos el futuro de éste no pasaría por seguir en el Betis al tener que afrontar el club de La Palmera una operación bastante importante a nivel económico. Y es que, siempre según el citado medio, el Fenerbahçe, con quien Amrabat tiene contrato hasta 2028, solicitará en verano en torno a 10 millones de euros por el traspaso del pivote, quien también tiene un sueldo muy elevado. No obstante, todo apunta a que la situación del internacional marroquí no se resolverá hasta que finalice el Mundial.

Mientras, en el Betis, el compromiso de Amrabat siempre ha sido defendido tanto por sus compañeros como por Manuel Pellegrini y el club, en la figura de su presidente, Ángel Haro, esperando que en los próximos días regrese de Ámsterdam para seguir ya en Sevilla con la recuperación de la intervención de tobillo que se le realizó el pasado 27 de enero. Así, ya una vez en la capital hispalense, Amrabat continuará trabajando día a día para ver cuándo puede volver a los terrenos de juego.

APOYO DE TODOS EL PLANTEL

Por su parte, Isco sigue también con su recuperación tras la intervención del pasado 29 de diciembre, cuando fue sometido a una artroscopia en el tobillo derecho, en Madrid, para tratar una lesión en el cartílago. El costasoleño está pasando, de nuevo, por una situación complicada, pero sintiendo en todo momento el respaldo de sus compañeros, como ayer indicó Antony en su intervención en La Jugada de Canal Sur Radio. "Echo mucho de menos a Isco. Es un jugador que lo hace todo mucho más fácil en el campo. Cuando él está, para mí es mucho mejor. Todos estamos con él, pues está pasando por un momento complicado", dijo el brasileño.

Mientras, la cautela en el Betis sobre la vuelta del gran capitán verdiblanco es máxima, aunque a la vez ésta se encuentra teñida de ilusión por lo que supondría el regreso del mejor jugador del plantel para la parte más importante de la temporada (la lucha en la Liga por una nueva clasificación europea y las eliminatorias en la Europa League). Y es que la vuelta de Isco y Amrabat sería un gran plus para el Betis. Por ahora, toca esperar.