Buenas noticias con el Cucho Hernández en el Betis

El Real Betis Balompié ha regresado a los entrenamientos este miércoles tras un día de descanso para comenzar a preparar el importante duelo del domingo ante el RCD Mallorca en LaLiga. Los de Manuel Pellegrini siguen con un gran ambiente dentro del vestuario tras conseguir tres puntos clave ante el Atlético, afianzar la quinta plaza y recomponerse del duro batacazo copero.

En la sesión ha habido alguna que otra noticia positiva. Y es que Cucho Hernández, Héctor Bellerín y Chimy Ávila, tres de los jugadores que ocupan plaza en la enfermería, ha trabajado en el césped con balón y haciendo ejercicios de carrera continua. Eso sí, lo han hecho al margen del resto de sus compañeros en otro de los campos de la ciudad deportiva Luis del Sol.

Antony no ha estado en el entrenamiento

En el caso del delantero colombiano lo normal es que siga probándose durante la semana. No ha conseguido cumplir plazos y de momento no se quiere arriesgar con su situación en el Betis. Van a ir poco a poco, sin arriesgar y afianzando su proceso de recuperación. Hay opciones de poder verlo alguno de los días de la semana junto al resto de la plantilla, pero quizá sea demasiado pronto para que vaya convocado a Mallorca.

El que no ha estado sobre el césped es Antony. Su ya más que reconocida pubalgia sigue causando estragos y ha tenido que quedarse en el gimnasio haciendo ejercicios que puedan mitigar el dolor. Lo normal es que conforme vaya avanzando la semana, se una al resto de sus compañeros y que incluso salga de inicio en Son Moix.

Ismael Barea trabaja con el resto de sus compañeros en el primer equipo / Manu Colchón

Dos canteranos suben con Pellegrini

Al margen de los ya habituales Pablo García y Ángel Ortiz, dos futbolistas más del equipo de Dani Fragoso han trabajado en la sesión de este miércoles.

Han sido Rodrigo Marina, que sigue con tanto para el chileno para suplir la baja del cafetero en ataque, e Ismael Barea. El pivote ha caído de pie en su regreso al filial y ha trabajado hoy con la primera plantilla.